Zdero defendió la alianza con Milei y respondió críticas internas: “No es sumisión”

El gobernador Leandro Zdero ratificó su respaldo a la alianza electoral conformada junto al presidente Javier Milei, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Bajo el sello La Libertad Avanza, la coalición quedó formalmente inscripta en Chaco y estará integrada por cinco fuerzas políticas: La Libertad Avanza, UCR, PRO, Acción Chaqueña y Bases y Principios del Chaco.

Zdero calificó el acuerdo como una “alianza estratégica” orientada a cerrar un ciclo de corrupción, pobreza y endeudamiento, y convocó a la ciudadanía a acompañar este nuevo frente que, según remarcó, no implica renunciar a la identidad de los partidos que la integran.

“Nadie pierde su entidad. La Unión Cívica Radical queda como Unión Cívica Radical. El PRO sigue como PRO. Cada espacio mantiene su identidad, pero nos une una causa superior: recuperar el futuro de los chaqueños”, afirmó el mandatario.

“El kirchnerismo dejó pobreza y amigos ricos”

Zdero apuntó al peronismo y al legado del kirchnerismo en la provincia: “Nos dejaron una provincia endeudada, una estructura de corrupción enquistada y miles de chaqueños golpeados por la inflación. Esta alianza es para cambiar eso”.

El gobernador chaqueño defendió la sintonía con el Gobierno nacional como una oportunidad para consolidar reformas estructurales, y rechazó las críticas internas, particularmente desde sectores de la UCR, que advertían sobre una posible pérdida de autonomía partidaria.

“Esta es una alianza para que la inflación baje, para recuperar el poder adquisitivo y para que la dignidad vuelva a ser parte de la política chaqueña. No es una sumisión, es una decisión de futuro”, sostuvo en declaraciones a Radio Libertad.

El acuerdo Zdero-Milei busca no solo revalidar el poder político en el plano legislativo, sino también consolidar un bloque parlamentario que acompañe el programa económico del presidente.

“Nos unimos todos juntos para convocar a los chaqueños de bien”, expresó Zdero. “Dejemos de resignarnos como nos invitan otros. Esta es la alianza que nos conviene”.