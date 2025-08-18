El clima electoral se recalienta en Corrientes con una fuerte controversia que involucra a dos de las principales fuerzas que compiten en las próximas elecciones: La Libertad Avanza y Vamos Corrientes.

La disputa se originó en una recorrida proselitista en la costanera y el parque Cambá Cuá, donde dirigentes libertarios denunciaron que fueron obligados a retirarse del lugar.

Corrientes: se confirmaron las listas a diputados nacionales y Virginia Gallardo encabeza la grilla de La Libertad Avanza

La candidata a intendenta de La Libertad Avanza, Any Pereyra, confirmó la situación a Perfil NEA y acusó directamente a “Calvano y su gente”.

La denuncia se reforzó con un video al que accedió este medio, donde se ve un cruce verbal entre Lisandro Almirón y Hugo Calvano, actual secretario de Coordinación de Gobierno y candidato a diputado provincial.

Denuncia de cortes de luz y versiones contrapuestas

Las acusaciones de La Libertad Avanza no se limitaron a la disputa verbal. La candidata a vicegobernadora, Evlyn Karsten, reforzó la denuncia de Pereyra al señalar que, además de ser "corridos del parque", también sufrieron un corte de luz en la Costanera.

"Nos cortaron la luz, pero nada nos va a detener, estamos con toda la fuerza y el 31 de agosto, viva la libertad", dijo la candidata en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un video donde se la ve en la oscuridad en la explanada del puente General Manuel Belgrano.

Elecciones en Corrientes: “Tincho” Ascúa promete alquilar las residencias oficiales para financiar viviendas sociales

Por su parte, fuentes cercanas a Hugo Calvano desmintieron la versión de la fuerza libertaria y aseguraron que, por el contrario, los candidatos de La Libertad Avanza fueron “invitados a que se queden”.

La controversia, que tuvo lugar a días de los comicios, genera un nuevo punto de tensión en la campaña.

La tensión política escala a días de las elecciones en Corrientes

La confrontación entre La Libertad Avanza y Vamos Corrientes en un espacio público de la capital provincial es un claro indicio del aumento de la tensión en la campaña electoral.

El incidente, que involucra acusaciones cruzadas de desalojo y sabotaje, refleja la creciente polarización en el escenario político de Corrientes.

Con el telón de fondo de un video que ya circula en redes sociales, el conflicto no solo se mantiene en la arena mediática, sino que deja en evidencia las asperezas entre dos fuerzas que compiten por los votos de cara a las próximas elecciones.