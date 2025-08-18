La campaña electoral en Corrientes toma un nuevo rumbo con una propuesta que apunta a la austeridad y la transparencia. El candidato a gobernador por el frente Limpiar Corrientes, Martín "Tincho" Ascúa, prometió que, en caso de ser electo, el gobierno provincial dejará de pagar las residencias de los funcionarios y las alquilará para financiar un programa de viviendas sociales.

El actual intendente de Paso de los Libres profundizó su discurso contra los privilegios de la clase política y lanzó una crítica directa a la gestión actual.

En un video, Ascúa explicó su iniciativa, que busca destinar el dinero de las casas oficiales a un fondo para la construcción de viviendas para la población en general.

El candidato cuestionó que el erario público siga solventando las residencias del gobernador, el vice y sus funcionarios en la avenida Costanera General San Martín de la capital, mientras la provincia atraviesa una "emergencia habitacional".

Del lujo político a la austeridad para financiar viviendas

Para dar fuerza a su propuesta, Ascúa compartió su experiencia personal: “Cuando fui elegido intendente de Paso de los Libres vivía en la misma casa que vivo hoy, compré el terreno con mucho esfuerzo y la construí con el crédito Procrear”.

De esta manera, contrastó su situación con la del actual gobernador, Gustavo Valdés, de quien señaló que no pagó “nada” por ocupar las residencias públicas durante los últimos ocho años.

"Quien pagó fuiste vos", afirmó el candidato, dirigiéndose a los ciudadanos, y agregó que los correntinos no solo pagaron por el gobernador, sino también por "el lujo y la comodidad de varios integrantes de su equipo".

"Voy a ser gobernador de Corrientes y la vivienda donde habite la voy a pagar de mi sueldo. Las casas oficiales del Gobierno las voy a alquilar y con el dinero que se recaude vamos a construir viviendas sociales", sentenció Ascúa en un mensaje directo a sus votantes, con la promesa de "limpiar Corrientes" a través de la austeridad y el respeto por los fondos públicos.

Una propuesta que pone el foco en los privilegios de la clase política

La propuesta de Martín "Tincho" Ascúa es una jugada audaz que busca capitalizar el descontento social con los privilegios de la clase política.

Al prometer que el gobierno dejará de pagar las residencias oficiales, el candidato de Limpiar Corrientes busca diferenciarse del oficialismo y conectar con un electorado que se siente alejado de las élites del poder.

La iniciativa, que mezcla un gesto de austeridad personal con una solución concreta a una de las mayores problemáticas de la provincia, podría tener un fuerte impacto en la campaña y en el debate político de cara a las próximas elecciones.