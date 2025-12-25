Navidad 2025: cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer el cronograma oficial de servicios públicos para el jueves 25 de diciembre. La planificación apunta a garantizar la atención ante emergencias y ordenar el funcionamiento de la Ciudad de Buenos Aires durante la celebración de la Navidad.

El organigrama especial de horarios en Ciudad de Buenos Aires (CABA) indica que todos los medios de transporte público compuesta por colectivos, trenes y subtes, trabajarán con una frecuencia de actividad reducida, por lo que operarán bajo un cronograma de feriado.

En Navidad, la frecuencia de las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, se ajustarán al cronograma de domingos y feriados, con menor cantidad de unidades en circulación.

Los trenes funcionarán con cronograma de domingos y feriados

Los trenes que circulan en el territorio del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) también funcionarán con el esquema de domingos y feriados, con frecuencias reducidas en la mayoría de las líneas.

Por otro lado, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) realizarán su labor de forma regular, para garantizar la asistencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En materia de seguridad y emergencias, la Policía de la Ciudad y los Bomberos, junto con las áreas de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, mantendrán guardias activas durante todo el día, al igual que las líneas 911 y 103, para la atención de urgencias.

Servicio de emergencias en CABA

Recolección de residuos el 25 de diciembre, durante la Navidad en Ciudad de Buenos Aires

Desde el Gobierno porteño informaron que el servicio de recolección de residuos se reanudó este jueves 25 de diciembre, tras haber estado inactivo durante Nochebuena, y operará con normalidad durante la jornada de hoy en la Capital Federal.

Los peajes en el territorio de CABA funcionarían con normalidad, pero con horario pico de fin de semana (de 11:00 a 15:00 en sentido a la Provincia y de 17:00 a 21:00 en sentido al Centro).

