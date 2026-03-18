“La diversificación va a ser la madre de todas las preponderaciones para inversiones”, indicó un economista

El economista, Mariano De Rosa, en comunicación con Canal E, analizó que en medio de una creciente incertidumbre global, marcada por tensiones geopolíticas y movimientos bruscos en los mercados, se están reconfigurando las estrategias de inversión a nivel mundial y qué factores dominan la toma de decisiones.

Mariano De Rosa se refirió al concepto central que domina el escenario actual: “Las carteras de guerra por lo general tienen esta lógica de sumar materias primas”. En ese sentido, destacó que, “las materias primas son fundamentales porque son las que nos permiten asegurarnos de lo que el hombre prepara, que es defensa, tecnología y retail”.

Fuerte suba del valor en las materias primas

Asimismo, remarcó que, en contextos bélicos, los activos tradicionales pierden protagonismo frente a recursos estratégicos: “Vos imaginate que el retail pierde muchísimo valor en estos momentos de guerra, pero en sí el petróleo, el oro, el trigo, la soja, las materias primas que son energía y también alimentos son las que van ganando lugar”.

Frente a este escenario, la clave pasa por anticiparse: “La reconfiguración de una cartera tiene que estar principalmente vista en qué uno ve qué va a pasar en los próximos meses”. Y en ese marco, De Rosa subrayó el factor determinante del momento: “Estamos viendo una situación de altísima volatilidad global”.

Una nueva tendencia en las inversiones

Luego, manifestó que no hay margen de error en la estrategia: “Tenemos que entender que la diversificación va a ser la madre de todas las preponderaciones a la hora de tomar una decisión de inversión”.

Al analizar la geopolítica de las inversiones, el entrevistado cuestionó algunas miradas tradicionales y puso el foco en los mercados emergentes. “Yo no tomaría a Japón como ejemplo”, afirmó, y contrastó con el avance asiático: “China con su nueva ruta de la seda está generando crecimientos exponenciales en muchas industrias”.