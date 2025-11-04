El venidero 23 de octubre, la Corte Suprema israelí debe examinar el recurso de la Asociación de la prensa extranjera para acceder a cubrir la situación en Gaza, petición inicialmente rechazada por el gobierno de Benjamín Netanyahu en enero de 2024, negativa confirmada por la Corte, la cual ahora le ha dado al gobierno 30 días para pronunciarse sobre el recurso de la Asociación de la prensa extranjera contra el rechazo a su petición inicial, hechos sin precedentes en Israel. (1)

El cese el fuego en la banda de Gaza entró en vigor el pasado 10 de octubre. Desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, hubo 2 treguas. La primera de menos de una semana en noviembre de 2023, y una segunda de enero a marzo de 2025. Esta última permitió un respiro a los gazatíes y la liberación de decenas de rehenes en poder de Hamas. En los 2 casos, las autoridades mantuvieron el bloqueo mediático. Los periodistas israelíes o extranjeros que han accedido a Gaza, han tenido prohibido desplazarse solos o de hablar con palestinos. (2)

El cese del fuego entre Israel y Hamas no es suficiente

Cabe preguntarse «con que panorama se encontrarían los periodistas si entran a Gaza, casi totalmente destruida por las bombas israelíes que no cesan de caer, una ayuda humanitaria que llega a sus habitantes en cuentagotas, los palestinos de Cisjordania son cercados con una colonización agresiva y armada, el gobierno de Netanyahu desarrolla un plan promovido por Donald Trump», preconizando la «relocalización» de los Palestinos y la anexión de sus territorios por Israel. ¿Es el fin de la Palestina?... ¿A que se parecerá Israel, autor de un genocidio?» (3)

«El plan de Trump considera la creación de un nuevo mandato internacional una vez más bajo comando británico y, como antes, elaborado sin consulta con la población palestina, el cual prevé colocar al ex primer ministro británico Tony Blair a la cabeza de la autoridad interina que se encargará del futuro de la banda de Gaza. En 1922, la Palestina fue puesta bajo mandato británico con el fin de poner en practica la declaración de Balfour, de 1917, apuntando a la creación de un hogar nacional para el pueblo palestino». (4)

Ese plan «equivale a una rendición de Hamas, contiene menos respuestas que ambigüedades, y trampas potenciales -en particular las modalidades de retiro de las tropas israelíes-. Esperemos a ver, por supuesto, no obstante la ola de aplausos internacionales. Ese nuevo plan corre el riesgo de llegar hasta donde llegaron sus predecesores nacidos muertos», confía Robert Maley, diplomático norteamericano que participó en las negociaciones de paz bajo Clinton, Obama y Biden, actualmente profesor de la Universidad de Yale (Connecticut). (5)

En cuanto «al reconocimiento del Estado Palestino, la critica que consiste en decir que es un regalo para Hamas, no es seria. La cuestión es de saber si ese reconocimiento es un paso hacia la paz. Soy extremadamente escéptico, e incluso un poco cínico. Reconocer el Estado de Palestina no lo hará existir. Eso da buena conciencia, pero no cambia nada. No frenará las masacres en Gaza, tampoco extenderá las colonias de población en Cisjordania,.... ni creará un verdadero Estado Palestino soberano, viable, dueño de su destino, más creíble». (6)

«Todos los parámetros son hoy menos favorables que en 1993, en la época de los acuerdos de Oslo, o en el 2000 cuando las negociaciones de Camp David, y en 2003, al proponer el presidente Busch «la hoja de ruta», o aún luego durante las negociaciones llevadas a cabo por Obama y el Secretario de Estado John Kerry. En cada una de esas ocasiones la búsqueda de solución a 2 Estados fracasó. ¿En qué las circunstancias son hoy más prometedoras?. Cuando un pueblo solo guarda en memoria el 7 de octubre y el otro está involucrado en el genocidio que le ha seguido. Y cuando Israel multiplica las colonias de asentamiento y los partidos sionistas rechazan unánimemente el establecimiento de un Estado palestino. (7)

«Hay un malentendido profundo entre los palestinos de una parte, que pensaban haber hecho un compromiso histórico, reconociendo a Israel y aceptando que su Estado ocupe solo el 22%de las tierras que ellos creían suyas, y, por otra parte los israelíes, dueños de la situación de seguridad considerando que ofrecer cualquier cosa a quienes habían buscado destruir el Estado judío era un gesto excepcionalmente magnánimo.» (8)

«Hay algo más importante. Es que el proceso de paz hablaba de una cosa, de problemas técnicos, de tratados en un mapa y dispositivos de seguridad, mientras los Israelíes y los Palestinos hablaban de otra cosa, de sus necesidades, de sus emociones, de sus deseos anclados en una historia profunda... Planes muy precisos por una solución a 2 Estados fueron esbozados. No podrán hacerse mejor. Lanzarse en el mismo esfuerzo hoy es ignorar los fracasos repetidos de los 30 últimos años, y rechazar de ver que lo que hoy vivimos es la consecuencia». (9)

«La idea de la partición entre 2 Estados no es ni palestina ni sionista. Fue una idea avanzada por los británicos, adoptada enseguida por las Naciones Unidas. Los palestinos y el mundo árabe la rechazaron largo tiempo, el movimiento sionista estaba dividido, y eligió por pragmatismo aceptarla diciendo que podía hacerla evolucionar». (10)

«Cuando el movimiento palestino finalmente la aceptó, al fin de los años 80, Israel la recusó. Habría que esperar a los años 2000 para que un gobierno israelí acepte formalmente el principio de un Estado Palestino, pero con un número de condiciones que le quitaron el sentido, antes de rechazarla una vez más. Luego de tantos fracasos, hay que preguntarse si esta idea de partición perdura entre Israelíes y Palestinos, y es la mejor para asegurar una coexistencia entre ellos». (11).

«No hay que caer en la tentación que consiste en creer que la llave de la paz será simplemente desembarazarse de Benjamin Netanyahu, o de sus aliados de extrema derecha, y desarmar a Hamas, y asegurarse que no gobernara más, y reformar la Autoridad Palestina, y luego relanzar las negociaciones. Sería equivocarse de la naturaleza del conflicto. La guerra actual no es solamente la de Netanyahu, es la de Israel, el 7 de octubre no fue únicamente aplaudido por Hamas o los islamistas mesiánicos, sino por una larga parte de los Palestinos». (12)

«La prioridad hoy, por supuesto, es detener lo que ocurre en Gaza, pero enseguida intentemos reflexionar a un arreglo capaz de responder a las exigencias profundas de los 2 pueblos. ¿Estado binacional?. ¿Federación o Confederación flexible entre dos entidades más o menos independientes?. ¿Confederación entre Jordania y Palestina?. ¿Otra cosa?. ¿Quien lo sabe?. (13)





Desde Ginebra, Juan Gasparini.



