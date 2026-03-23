Trump arriesga prolongar el conflicto con la posible toma de la isla de Kharg

Funcionarios estadounidenses señalan que la Casa Blanca está enviando cientos de infantes de marina a Medio Oriente mientras evalúa un plan para tomar la isla Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán. Desplegar incluso un número reducido de tropas en territorio iraní implica enormes riesgos para el presidente Donald Trump.

Cualquier intento de capturar y mantener instalaciones energéticas iraníes pondría a las tropas de Estados Unidos en un peligro mucho mayor que el que han enfrentado hasta ahora en el conflicto, que ya ha dejado 13 bajas estadounidenses. También ampliaría el costo y el alcance de la guerra más allá de una campaña aérea.

Igualmente sensible sería el simbolismo de tropas estadounidenses desembarcando en suelo iraní y la acusación de que Trump —quien ganó popularidad en parte criticando las guerras prolongadas de sus predecesores— podría estar iniciando una propia.

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“Sin duda, tiene ventajas tácticas, pero también es probable que tenga altos costos y ningún objetivo estratégico claro”, dijo Michael O’Hanlon, especialista en estrategia de defensa del centro de estudios Brookings Institution, quien anteriormente asesoró al Pentágono y a la CIA.

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Según O’Hanlon, desplegar una Unidad Expedicionaria de Marines implicaría “un riesgo sustancial de bajas, sin un paso siguiente evidente sobre cómo tal acción realmente aceleraría un cambio de régimen o incluso la disposición de Irán a negociar el fin de las hostilidades”.

Por ahora, personas familiarizadas con el asunto indican que está creciendo el impulso entre los asesores de Trump hacia una operación limitada.

Los precios del petróleo subieron después de que CBS News informó el viernes que funcionarios del Pentágono prepararon un posible despliegue de tropas terrestres estadounidenses en Irán. El reporte, basado en fuentes anónimas, señaló que no está claro bajo qué circunstancias Trump autorizaría dicha operación.

Con aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, la isla Kharg podría ser tomada rápidamente y servir como una palanca clave en la campaña para que Teherán levante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Trump ha descartado por ahora el envío de tropas a la zona —“No voy a poner tropas en ningún lugar”, dijo a principios de esta semana—, pero ha ordenado el envío de marines a la región. Entre ellos se encuentra la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines desde Japón, con más de 2.000 efectivos.

El Pentágono ha solicitado US$200.000 millones adicionales al Congreso para financiar la guerra, lo que refuerza la idea de que la administración se prepara para un conflicto más prolongado.

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Una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada al hablar de deliberaciones privadas, dijo que la decisión forma parte de una estrategia más amplia de varias semanas para reabrir el estrecho. Además, el Wall Street Journal informó el viernes que el Pentágono está enviando tres buques de guerra y miles de marines adicionales a la región.

Existen numerosos precedentes para una medida de este tipo.

La operación estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro permitió a las tropas entrar y salir rápidamente, sin pérdidas de vidas. Equipos de fuerzas especiales han operado en secreto durante décadas en todo el mundo, con la misión que capturó a Osama bin Laden entre las más conocidas.

“Creo que es una posibilidad”, dijo John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump que luego se distanció del presidente, en una entrevista. “No creo que nadie —y ciertamente no Trump— esté hablando de una gran invasión de combate con infantería, blindados y artillería desplegados a gran escala”.

La preocupación es que, independientemente de las intenciones de Trump, las misiones puedan expandirse como ocurrió en conflictos pasados desde Vietnam y Afganistán hasta Irak. Esos también comenzaron como campañas limitadas, pero se convirtieron en guerras prolongadas que ataron a Estados Unidos durante años.

Trump ve la toma de Kharg como una forma de ejercer presión sobre Irán. La gran incógnita es cuánto tiempo permanecerían allí —y si quedarían expuestos a ataques— si Irán no cede. Una persona involucrada en contactos directos de alto nivel con Teherán indicó que los funcionarios iraníes se muestran reacios incluso a discutir la reapertura del estrecho de Ormuz mientras se concentran en resistir la ofensiva de EE.UU. e Israel.

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También aumentaría las preocupaciones entre republicanos y algunos demócratas de que Trump esté incumpliendo una promesa clave de campaña: no iniciar nuevas guerras en el extranjero. Iría además en contra de una de sus críticas más efectivas a presidentes anteriores, a quienes acusó de involucrar a Estados Unidos en conflictos interminables que no beneficiaban al país.

“La isla Kharg sería solo el comienzo de otra etapa más de aplicar la ley de consecuencias no deseadas a gran escala”, dijo el senador Ed Markey, demócrata de Massachusetts, a CNN.

Y aunque Trump mantiene un fuerte apoyo dentro de su partido, la participación de tropas terrestres podría erosionar ese respaldo. Una encuesta de Reuters/Ipsos muestra que dos tercios de los estadounidenses creen que Trump desplegará tropas en tierra, pero el 55% no apoya esa decisión. Solo el 7% respaldaría un ataque a gran escala por parte de EE.UU.

Funcionarios —incluido el propio presidente— temen que un movimiento de este tipo resulte contraproducente para sus objetivos energéticos. Algunos creen que un intento estadounidense de tomar la isla podría llevar a Irán a destruir su propia infraestructura allí. Otros advierten que podría provocar un fuerte aumento de los precios del petróleo, incluso cuando la administración de Trump busca políticas para reducirlos.

Trump ha afirmado que no teme verse envuelto en un enfrentamiento con Irán. Un funcionario de la Casa Blanca señaló que no hará pública su estrategia y que mantiene todas las opciones como comandante en jefe. Además, la Casa Blanca ha recordado las reiteradas declaraciones de Trump a lo largo de los años de que no se debe permitir que Irán tenga armas nucleares.

“Los medios aquí, no todos pero muchos, quieren hacerles creer que, a solo 19 días de este conflicto, estamos encaminándonos hacia un abismo sin fin o una guerra eterna o un atolladero”, dijo el jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Nada podría estar más lejos de la realidad”.