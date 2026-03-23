Los bonos globales perdieron US$2,5 billones en marzo por la guerra en Irán

El fantasma de la estanflación provocado por la guerra con Irán ha borrado más de US$2,5 billones del valor de los bonos globales en marzo, encaminándose a la mayor pérdida mensual en más de tres años.

Los bonos están cayendo a medida que el aumento de los precios del petróleo acelera la inflación, lo que erosiona el valor de los pagos fijos de la deuda. Aunque la caída del valor de mercado de los bonos es menor que los cerca de US$11,5 billones perdidos en las acciones globales, resulta más inesperada, ya que la deuda suele apreciarse en tiempos de turbulencia geopolítica.

“Los mercados están comenzando a valorar lo que creo será un impulso estanflacionario que se manifestará muy pronto”, dijo Kathryn Rooney Vera, estratega jefe de mercados de StoneX Group Inc., en una entrevista con Bloomberg Television. “Cuanto más se prolongue esto, más pueden subir los precios del petróleo”.

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El valor total del mercado de deuda gubernamental, corporativa y titulizada ha caído a US$74,4 billones desde casi US$77 billones a finales de febrero, según un índice de Bloomberg. Esto apunta a la mayor caída desde septiembre de 2022, cuando los responsables de la política monetaria estaban en medio de un ciclo agresivo de alzas de la tasa de interés. En términos porcentuales, el indicador ha retrocedido 3,1% este mes.

La deuda gubernamental ha liderado las caídas. Un índice de Bloomberg de bonos soberanos ha descendido un 3,3% en marzo, mientras que los bonos corporativos han bajado un 3,1%, según los datos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han subido a sus niveles más altos en meses tras una tercera semana consecutiva de pérdidas en el mercado de deuda, ante especulaciones de que los miembros de la Fed se verán obligados a aumentar la tasa de interés para combatir la inflación. En Asia, los rendimientos de la deuda gubernamental en India, Japón y Corea del Sur también han aumentado.

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Los rendimientos a 10 años de Australia subieron el lunes a su nivel más alto desde 2011, mientras que los de Nueva Zelanda alcanzaron su mayor nivel desde mayo de 2024.

La venta masiva de bonos se aceleró el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar plantas eléctricas iraníes si el país no reabre el estrecho de Ormuz. Irán respondió diciendo que cerraría la vía marítima “por completo” si eso ocurre.

Se espera que la Reserva Federal plantee la posibilidad de elevar la tasa de interés en su reunión de abril si los precios de la energía se mantienen elevados y la tasa de desempleo se mantiene estable, escribieron estrategas de tasas de interés de BNP Paribas en una nota a clientes la semana pasada. El Banco Central Europeo deberá considerar elevar la tasa de interés ya el próximo mes si las presiones sobre los precios aumentan aún más debido a la guerra con Irán, dijo la semana pasada Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno.

“Las mayores presiones inflacionarias limitan la capacidad de los banqueros centrales para ayudar y algunos se verán obligados a subir la tasa de interés en medio de un ciclo de desaceleración económica para contener la inflación y también la depreciación cambiaria”, dijo Trinh Nguyen, economista senior de Natixis en Hong Kong.