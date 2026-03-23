Escalada en Medio Oriente: ataques cruzados, tensión global y alerta por el estrecho de Ormuz

En su programa, Marcelo Longobardi describió una secuencia de ataques muy graves en Medio Oriente, con Israel e Irán como protagonistas de una escalada que parece fuera de control. El conflicto sumó nuevos episodios con impacto militar, energético y geopolítico.

Alcance militar, ataques regionales y tensión global en aumento

El viernes, Israel atacó nuevamente las instalaciones nucleares de Irán en Natanz. Como respuesta al estado de situación, Irán produjo un fuerte contraataque durante el fin de semana, con acciones sobre ciudades vinculadas a infraestructura nuclear israelí. Se registraron ataques mutuos sobre objetivos de carácter nuclear, en un contexto donde Irán mantiene su aspiración de desarrollar una bomba.

Crisis en el Estrecho de Ormuz: impacto global en energía, comercio y precios

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En paralelo, Irán lanzó dos misiles contra una base británico-norteamericana ubicada en la isla de Diego García, en el océano Índico. Más allá de los daños, lo relevante fue el alcance: un misil de 4.000 kilómetros que no fue interceptado, generando preocupación por la capacidad militar iraní.

A partir de esto, comenzaron a circular mapas que muestran que, con ese alcance, Irán podría impactar en países como Polonia, Alemania o Bélgica. El dato introduce un cambio en la percepción del conflicto, que deja de ser regional para adquirir una dimensión más amplia.

Al mismo tiempo, se registraron ataques sobre Dubai, Arabia Saudita y Kuwait, con foco en refinerías petroleras. También hubo un ataque en Jerusalén, un hecho con un fuerte componente simbólico que agrava aún más la tensión.

Ante la suba de los precios del petróleo, la OTAN busca desbloquear el estrecho de Ormuz "lo antes posible"

En este escenario, el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, afectando una vía clave para el comercio energético global. Donald Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que libere el paso, bajo amenaza de bombardear instalaciones energéticas.

La respuesta iraní fue inmediata: si Estados Unidos avanza con un ataque, terminarán de cerrar el estrecho. La dinámica de acción-reacción refuerza la idea de una escalada difícil de contener.

Al mismo tiempo, Trump volvió a apuntar contra la OTAN, a la que acusó de cobardía por no involucrarse de manera más activa. En ese marco, lanzó críticas, insultos y anunció un plan para liberar el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos, por su parte, redobla su presencia militar en el Golfo, en medio de especulaciones sobre un posible envío de tropas. El escenario combina tensión militar, incertidumbre política y riesgo económico global.

BR