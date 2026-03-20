La Casa Blanca confirma que Trump evalúa tomar la isla iraní de Kharg: “Si hay que hacerlo para abrir Ormuz, él lo hará”

El gobierno de Estados Unidos analiza una posible operación militar para tomar la isla iraní de Kharg, una de las principales terminales petroleras de Irán, con el objetivo de forzar la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

Según reveló el portal Axios, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump considera que el control de esa isla podría convertirse en una herramienta de presión directa sobre Teherán. “Quiere que el estrecho esté abierto. Si tiene que tomar Kharg, lo hará”, aseguró un alto funcionario.

La isla de Kharg concentra cerca del 90% de las exportaciones de petróleo iraní, lo que la convierte en un punto estratégico dentro del conflicto. Sin embargo, especialistas y exfuncionarios advierten que una intervención de este tipo podría exponer a las tropas estadounidenses a un escenario de alto riesgo, con resultados inciertos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump está enterrando su propia estrategia de seguridad

El plan, aún en evaluación, contemplaría una fase previa de ataques aéreos para debilitar la capacidad militar iraní en la zona. Luego, se avanzaría con una posible ocupación terrestre para utilizar la isla como plataforma de negociación.

En paralelo, el Pentágono ya moviliza fuerzas hacia la región. Al menos tres unidades de la Infantería de Marina se dirigen al área, mientras se analiza el envío de más tropas en caso de que la operación avance.

Pese a la presión, no hay garantías de que una acción de este tipo logre el objetivo buscado. Analistas militares señalan que Irán podría responder bloqueando otras rutas o intensificando el conflicto. “No necesariamente controlaríamos su producción petrolera”, advirtió un exfuncionario de defensa.

Donald Trump demandó a una marca china por usar sus iniciales en "minifaldas coquetas"

La tensión en la zona creció en los últimos días tras bombardeos estadounidenses sobre objetivos en Kharg, que habrían funcionado como advertencia y preparación para una eventual ofensiva mayor.

Mientras tanto, Trump enfrenta un escenario complejo: el conflicto impacta en los precios internacionales del petróleo y obliga a recalcular su agenda internacional, incluyendo la postergación de un viaje previsto a China.

Por ahora, la decisión final no está tomada. Pero en la Casa Blanca dejan en claro que todas las opciones siguen sobre la mesa, incluida una intervención directa para garantizar el flujo marítimo en uno de los puntos más sensibles del comercio mundial.

LB