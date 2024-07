Esmeralda Mitre y las acciones de La Nación: "Hay firmas falsificadas y un esquema mafioso"

La actriz Esmeralda Mitre, junto a su abogado Daniel Llermanos, defendieron las acciones de los herederos de Bartolomé Luis Mitre en La Nación y apuntaron contra funcionarios de Juntos por el Cambio: “Vamos a reclamar todo el dinero que se están llevando el testaferro Marqués, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y tanta gente de Juntos por el Cambio”. A su vez, el abogado se refirió a las moras de la Justicia en el caso y a las paradojas de que el abogado de Spínola sea Mauricio Nuñez, uno de los asesores del ministro de Justicia. “Creemos que toda esta demora puede estar siendo motivo de alguna clase de acción política”, declaró Llermanos en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Esmeralda Mitre es actriz, cantante y entre sus principales temas se encuentra “Niña Rica”, una canción que salió en 2020. Además, es chozna del expresidente de la nación y fundador del diario La Nación, Bartolomé Mitre, e hija de otro Bartolomé Mitre que también fue dueño de La Nación. Esmeralda tiene parte de las acciones de la empresa, y está en disputa legal con el resto de los accionistas.

Daniel Llermanos es abogado de Esmeralda Mitre en esta disputa. Además, se desempeñó como juez penal.

Me gustaría saber cuál es el hecho que amerita que hoy vuelvan a hablar del caso de las acciones de La Nación.

Daniel Llermanos: Hoy a las 11 empieza la asamblea de accionistas del grupo La Nación, donde vamos a concurrir con Esmeralda Mitre y sus hermanos por los efectos de impugnar la mayoría de las decisiones que están basadas en la transferencia fraudulenta de acciones en favor del marqués Spínola, que se ha quedado con un cuarto de la sociedad.

Dentro de la asamblea se realizarán impugnaciones y volveremos a objetar ese dividendo a una organización que es, a nuestro juicio, visiblemente fraudulenta, porque no hay ninguna constancia real de que Bartolomé Mitre haya transferido alguna acción.

Además, vamos a informar respecto de algunos documentos que Spínola atribuye a Bartolomé Mitre, y que, según los avances, había dos firmas que no serían auténticas. Creemos que se ha generado, en torno a marqués, un esquema fuertemente mafioso. Debemos decir que la justicia, en este caso, está tomando tiempos excesivos.

Esmeralda Mitre: "Papá me dijo que todo era de él"

Esmeralda Mitre: Hoy, en la sede de la dirección original del diario, se realizará la asamblea de los accionistas con la presencia nuestra, de nuestros abogados y de los representantes de marqués, que se llama Federico Spínola y que es considerado un tenedor fraudulento de una parte de las acciones que falta recuperar y que corresponden a la asociación de Bartolomé Mitre. Hasta el momento, soy la presidente del 25% de la sociedad anónima que corresponde a nuestro padre, nos falta recuperar el 39%. En esta asamblea vamos a reclamar todo el dinero que se están llevando el testaferro Marqués, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y tanta gente de Juntos por el Cambio que había puesto la pauta el año pasado.

Galiardo, que era el albacea de mi padre y lo traicionó, armó toda esta estafa en donde tanto él como marqués están cobrando el dinero de nuestras acciones. El marqués no puede cobrar ese dinero porque la AFIP lo consideró inexistente como accionista

Él no las quitó porque es el testaferro de Mauricio y de tanta gente más. Los Saguier no pueden cobrar, no pueden justificar la compra de la venta de mi tío Luis Emilio Mitre, asesinado hace muchos años. Como ellos no pueden justificar la compra, no pueden abrir los libros ni a mí ni a los distintos accionistas minoritarios que también merecen el respeto y el derecho de que estos sean abiertos y mostrados. No lo muestran porque no figuran como medios, no pueden justificar la compra.

Además, ahora mis abogados han descubierto que hay un par de firmas de compraventa que son falsificadas. Como dijo Daniel, vamos a impugnar la presencia de los representantes de Marqués para que ese espacio sea de los herederos de nuestro padre, Bartolomé Luis Mitre. Además, vamos a informar que no solo estarían robando en negro una parte de nuestras acciones, sino que además quiero contarte que me robaron los dividendos en blanco. Es decir, no sólo roban en negro, sino también en blanco. Esto ya es tremendamente grave, con lo cual después de esta asamblea van a ser denunciados por robar en blanco.

Llermanos: "Esmeralda Mitre fue reconocida como accionista de La Nación"

Daniel, usted habló de moras en la resolución de la justicia y uno de los asesores del ministro de Justicia es abogado del marqués…

Daniel Llermanos: Nos resultó desagradable enterarnos de una reunión privada y secreta que tuvo Saguier con la vicepresidenta, y a las 24 horas apareció como abogado del grupo que defiende a Marqués Spínola el doctor Nuñez, que es segundo o tercero en la línea de Cúneo Libarona. Esto me llamó mucho la atención. Creemos que toda esta demora puede estar siendo motivo de alguna clase de acción política que no podemos probar, pero sospechamos, porque no es frecuente que en un tema tan importante intervenga, no de forma oficial, un funcionario del Ministerio de Justicia que se ha reunido con la vicepresidenta y con Saguier. Desde el punto de vista ético, es un hecho anómalo

Cúneo Libarona insiste en bajar la edad de imputabilidad: "El joven de 13 años tiene conciencia"

Esmeralda Mitre: El asesor del ministro de Justicia de la Nación, Mauricio Nuñez, es el abogado del marqués trucho testaferro que inventaron para robar las acciones. Encima la vicepresidenta y Saguier están juntos haciendo lobby para impedir que los jueces apoyados por el presidente integren la Corte.

No creo que Javier Milei permita esto, o por lo menos es lo que espero como ciudadana ya que esto es un caso de Estado. Esto ya es casi un caso mundial porque es la primera guerra comunicacional que si la ganamos estaría ganando un país en democracia.

