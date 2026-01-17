Buscan a una hermana de Marcos 'Huevo' Acuña, que desapareció en Zapala, Neuquén

El nombre de Marcos 'Huevo' Acuña encierra y encerrará por siempre el recuerdo de la Copa del Mundo en Qatar, pero en este sábado 17 la familia del futbolista vive horas aciagas, por la desaparición de Fabiana Edith Muñoz, una de las hermanas del jugador que vive en Zapala, provincia de Neuquén.

Según se indicó, la mujer, de 42 años, salió de su casa en Zapala este viernes a las 17,30, y lo que pareció una actividad normal comenzó a convertirse en preocupación cuando pasaban las horas y no regresaba, hasta que los familiares hicieron la denuncia policial y así se puso en marcha un amplio operativo que continúa todavía sin resultados, y mantiene en vilo a Zapala y todo Neuquén.

Los Acuña son una familia de amplia raigambre en Zapala, alí nació justamente el actual lateral izquierdo de River Plate, y cuando trascendió que su hermana había desaparecido y estaba siendo buscada, numerosos vecinos y allegados comenzaron a colaborar con la búsqueda, recorriendo las afueras de la ciudad y la zona aledaña, además de difundir el caso a través de las redes sociales, pidiendo que si alguien la ve o tiene información la comunique a la Policía o la familia.

Desde el primer momento, la familia asumió un rol activo en el operativo y expuso la preocupación por el estado de salud de Fabiana. Según contó su madre, Sara, la mujer padece un serio problema de salud, dato que aumenta la urgencia por encontrarla y garantizar que reciba los cuidados necesarios. “Mi hija ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó la desolada mujer en declaraciones radiales.

La Policía de Neuquén emitió un pedido de paradero con los datos clave del caso, que adjuntamos aquí, y allí se especifica que Fabiana fue vista por última vez en su domicilio de calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala. De acuerdo a la descripción oficial, es de tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada.

Al momento de su desaparición, la mujer tenía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. Cualquier persona que pueda aportar información puede hacerlo llamando al 101, o al teléfono que la Policía neuquina publicó en el aviso de paradero: 2942-408862.

