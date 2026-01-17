Días satánicos para esquiadores en los Alpes: 8 muertos en avalanchas, 17 en una semana

El invierno ha traído gruesas nevadas en los Alpes, la majestuosa cadena montañosa que atraviesa ocho países de Europa y es una de las mecas del ski planetario. Pero esa nieve invernal, que convierte las pistas de ski en el sueño de todo turista, encierra un peligro latente de avalanchas, y la última semana ha sido dramática en ese sentido. Hubo múltiples deslizamientos que este sábado en Austria costaron la vida a 8 esquiadores, y si se extiende la mirada al pasado fin de semana, la suma de quienes han perdido la vida en esos accidentes de montaña en los últimos 7 días llega a 17 esquiadores.

Las avalanchas de este sábado tuvieron como víctimas a tres esquiadores checos en el centro de Austria, informó la policía, pero horas antes se habían producido otros dos deslizamientos de nieve con otros cinco esquiadores sepultados, y pese a los desesperados esfuerzos de quienes se hallaban en la zona, incluso rescatistas incluso con perros, cuando fueron hallados ya habían muerto.

Una de esas víctimas fue mujer que esquiaba con su marido fuera de pista, sepultada por otro alud en la misma zona, informó la cadena ORF.

Una imagen cerca de Bad Hofgastein, Austria. Cinco personas murieron en dos avalanchas en los Alpes este sábado 17 de enero.

Números aterradores

En total, han sido 17 los esquiadores que han muerto en los Alpes -contando zonas de Austria, Francia y Suiza- desde el fin de semana pasado, una circunstancia que los especialistas adjudican a la caída de intensas nevadas.

Este sábado, una avalancha arrastró a tres miembros de un grupo de siete esquiadores checos en el distrito de Murtal, en Estiria, sepultándolos por completo.

"Los equipos de rescate lograron localizar y liberar parcialmente a las víctimas sepultadas (...) pero tres personas fueron halladas muertas", señaló el informe policial.

El martes, un joven de 13 años de nacionalidad checa murió en un alud en Bad Gastein, también en los Alpes austríacos, cuando esquiaba fuera de pista con otra persona, en Sportgastein (centro).

El domingo pasado, una esquiadora de 58 años murió por un alud de nieve en Weerberg, en el Tirol (oeste) y ese mismo fin de semana otras seis personas murieron sepultadas por aludes en varias estaciones de esquí en los Alpes franceses.

AFP/HB