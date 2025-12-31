Choque frontal de trenes en Machu Picchu, al menos un muerto y 40 heridos

Dos trenes chocaron de frente en la ruta a Machu Picchu de Perú este martes por razones que aún no fueron esclarecidas. A raíz del accidente falleció uno de los maquinistas y otras 40 personas resultaron heridas.

La colición ocurrió hacia las 13.20 locales en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región andina de Cusco. Los trenes involucrados pertenecen a las empresas PeruRail e Inca Rail.

El Ministerio Público informó que está intentando identificar a los turistas accidentados y que ordenó su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo. La cifra de heridos, inicialmente de 15, subió a 40 con el correr de las horas. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Cusco, son personas de diversas nacionalidades y la mayoría sufrió golpes fuertes debido al choque.

Decenas de pasajeros que resultaron ilesos fueron evacuados a estaciones cercanas, a la espera de ser llevados a Cusco. Videos subidos por pasajeros a redes sociales mostraron a turistas postrados a un lado de la vía y a las locomotoras dañadas por el impacto.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea del sureste de Perú, confirmó el choque entre los trenes de Inca Rail y PeruRail e informó que se registraron "daños personales y materiales". Sin embargo, con el pasar de las horas se conocieron denuncias de turistas contra la empresa dado que dejaron a cientos de pasajeros varados en las estaciones bajo malas condiciones climáticas y sin mayor comunicación que un "retraso por falla mecánica".

El servicio a Machu Picchu fue suspendido

Para llegar a Machu Picchu, ciudad prehispánica inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983, los turistas deben utilizar un tren y además deben tomar un colectivo que conduce a la famosa ciudadela.

El sitio arqueológico, principal atractivo turístico de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio. Sin embargo, tras el accidente el servicio quedó suspendido hasta nuevo aviso, anunció la empresa concesionaria.

La policía informó a través de sus redes sociales que envió desde Cusco un contingente a la zona para "reforzar la seguridad, el orden público y las acciones de investigación".





LM/ML