Gente mala: de madrugada vandalizaron casillas de guardavidas en Punta Mogotes

Los guardavidas de Punta Mogotes denunciaron a través de sus redes sociales que varios de sus puestos de vigilancia en ese balneario de Mar del Plata sufrieron importantes destrozos en horas de la madrugada, una situación que nos interpela como sociedad, y grafica un peligroso cuadro de deterioro en el que alcohol y drogas juegan un papel inexorable.

“No es la primera vez que pasa. Muchos chicos vienen borrachos a la noche a la playa y pasan estas cosas”, le dijeron los guardavidas de Punta Mogotes a la Agencia Noticias Argentinas.

Casillas de guardavidas lucían este sábado con vidrios rotos, una situación todavía más irracional si se tiene en cuenta la tarea fundamental que esos trabajadores prestan cada temporada, y además que la mayoría de esas construcciones las sostienen ellos mismos con su propio esfuerzo.

El que hablaba con NA era Facundo, considerado un verdadero héroe por la cantidad de vidas que salvó en Punta Mogotes. En sus redes los guardavidas marplatenses habían posteado temprano "Buenos días Mogoteros, hoy para algunos no lo es, hoy llegamos con malas noticias, como siempre Mogotes sufre durante la noche el vandalismo de algunos inadaptados que no respetan las cosas ajenas y más cosas que uno hace con esfuerzo y energía. Para lo que no lo saben la mayoría de los puestos son hechos por nosotros mismos y ver que en una noche te lo destruyen da mucha impotencia. Momento de reflexionar y ver que está pasando con esta sociedad del destruye de lo ajeno, ya sea este mínimo puesto de guardavidas, una escuela, una salita sanitaria, etc."

Además de visibilizar el hecho puntual, el mensaje de los guardavidas apuntaba a una reflexión más profunda sobre la convivencia social y el respeto por los espacios comunes.

“Es momento de reflexionar y ver qué está pasando con esta sociedad del destruye de lo ajeno”, señalaron, indicando que la preocupación sobre temas parecidos se extiende a otros ámbitos como escuelas, salitas sanitarias y edificios públicos que también suelen ser blanco de hechos vandálicos.

NA/HB