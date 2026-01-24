La tapa del Diario PERFIL del sábado 24 de enero de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.106 del Diario PERFIL, de este sábado 17 de enero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Verano libertario: Milei va de Davos a Mar del Plata, pero mirando a Londres. Recién llegado de Suiza, el Presidente relanza el “Tour de la Gratitud” con actos en La Feliz y una agenda cargada de gestos proselitistas. Mientras el oficialismo evita hablar de 2027, el jefe de Estado suma recorridas, festivales y definiciones que reavivan tensiones, incluso por Malvinas.

Corrupción radioactiva. Crece el escándalo que denunció PERFIL en Nucleoeléctrica que involucra a Demian Reidel. Las acusaciones llegan a sus principales colaboradores y desataron una feroz interna en el oficialismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En noviembre todos los sueldos de Argentina perdieron contra la inflación.

El Tesoro no tiene aún los dólares necesarios para el vencimiento de febrero.

Visitas. Murió Raúl Guglielminetti, un represor que recibió a legisladores oficialistas.

Sífilis. El Gobierno prevé distribuir un millón menos de reactivos que en 2023 para la enfermedad, que creció un 103% en desde 2001.

Baja de popularidad. Pese a que en Davos Donald Trump consiguió imponer algunos temas, pierde apoyos en su propio país.

Dudas. El acusado del secuestro de la mujer cordobesa hallada en una bolsa dio su versión de los hechos y sembró incertidumbre.

Comodoro. Siguen evacuadas 300 personas y por el riesgo de la situación aún no pueden recuperar sus pertenencias.

Julio Iglesias logró que se archive la denuncia de sus dos exempleadas.

Anuncian fuerte ola de calor en Chubut. Riesgo de recrudecimiento de los incendios.

La flota de EE.UU. avanza sobre Irán. Medio Oriente se prepara para la guerra.

Adiós a Valentino, el fin de una era de glamour. Homenajes en Roma al gran diseñador.

San Lorenzo, derrota con polémicas: Lanús lo venció 3-2.

Escriben en esta edición:

Curia, Calvo, Cámpora, Link, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Guebel, Fraga, López, Pizzi, Helman y A. Fontevecchia.



