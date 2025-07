La caída de 16% en las ventas de Tesla impactó negativamente en su cotización en la bolsa y generando una pérdida de casi US$ 17.000 millones en la fortuna de Elon Musk, quien posee el 12%.

Los beneficios de Tesla entre abril y junio fueron de US$ 1.200 millones de dólares, que representan un 16% menos que el año anterior; se reportaron asimismo una facturación de US$ 22.500 millones de dólares (-12% interanual) y una ganancia neta de US$ 1.170 millones, ubicándose por debajo de las expectativas de FactSet (US$ 1.400 millones).

Los resultados también se vieron afectados por la caída de los precios medios de venta de vehículos y el aumento de los gastos operativos impulsados por la inteligencia artificial (IA) y otros proyectos de investigación y desarrollo.

SpaceX advierte a inversores que Elon Musk podría volver a la política

"Probablemente, podríamos tener algunos trimestres difíciles", señaló Musk en la conferencia con inversores. Además, aseguró que para fines del próximo año espera ver "datos económicos muy convincentes" para la empresa.

Esas noticias generaron una inmediata reacción. Las acciones cayeron más de 8% en la bolsa de valores de Nueva York el jueves.

Con un 12% en su participación de Musk dentro de Tesla, redujo su valor de US$ 136.300 millones a US$ 123.700 millones. A eso se sumó una caída de US$ 5.000 millones en su bono de capital restante, según Forbes.

El patrimonio neto estimado de Musk este jueves se ubicó en US$ 397.300 millones, que representó una baja superior al 4% respecto del día anterior. Este viernes, las acciones de Tesla recuperaron parte de su caída y el patrimonio de Musk aumentó 1,5%, para ubicarse en US$ 405.020 millones.

La actualidad de Tesla

Tesla lanzó el mes pasado un servicio de robotaxi en Austin, capital del estado de Texas. Se trata de la primera oferta totalmente autónoma.

Los analistas de mercado han criticado la lentitud de empresa en el lanzamiento de nuevos automóviles, al tiempo que cuestionan el compromiso de Musk con el objetivo previo de lanzar un vehículo eléctrico de última generación con un precio que ronda los US$ 25.000 dólares para fomentar su uso masivo, según AFP.

Desde que salió del gobierno, el multimillonario mantiene su enemistad con el presidente estadounidense, Donald Trump por desacuerdos sobre el presupuesto impulsado por el gobierno.

