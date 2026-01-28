Trump y su ICE van 'aflojando' en Minneapolis: suspendieron a los agentes que acribillaron a Alex Pretti

El Gobierno de Donald Trump finalmente dio un paso atrás en Minneapolis. Ante la presión de las calles y la difusión de videos que muestran una ejecución a quemarropa, el Departamento de Seguridad Nacional decidió soltarle la mano a los responsables. Lo que empezó como una defensa total de la "mano dura" por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó este miércoles con la suspensión de los agentes que dispararon. Esta decisión marcó un giro claro: el oficialismo ya no puede sostener la versión de que actuaron en defensa propia.

La caída de los responsables comenzó por la cabeza. El Gobierno removió a Gregory Bovino, quien funcionaba como el "comandante general" y jefe máximo del operativo en la zona. Bovino era el encargado de dirigir a los grupos de choque, pero tras el asesinato del enfermero, lo sacaron del cargo y lo mandaron de regreso a California. Fue el primer síntoma de que Trump decidió "recular" y buscar culpables para no pagar él mismo el costo político del crimen.

Alex Pretti, el enfermero asesinado

Ahora, el castigo llegó a los que apretaron el gatillo. Dos agentes federales fueron suspendidos luego de que un informe interno admitiera que dispararon sus armas contra Alex Pretti. Aunque el documento oficial intentó justificar la acción diciendo que el hombre tenía un arma, omitió un detalle que los videos de los testigos dejaron en claro: los agentes ya le habían quitado el revolver a Pretti mientras estaba en el suelo. Le dispararon a un hombre que ya no tenía cómo defenderse.

La historia de Pretti terminó de hundir el relato oficial. El hombre de 37 años no era un criminal, sino un enfermero que portaba su arma legalmente y que ese sábado se limitaba a filmar el operativo con su celular. Su único "delito" fue intervenir para ayudar a una mujer que estaba siendo maltratada por los oficiales. Esa reacción de ayuda le costó la vida, recibiendo casi diez disparos de los agentes que hoy están fuera de sus puestos.

Los momentos de tensión previos al desenlace fatal

Con este repliegue, la administración Trump intenta apagar un incendio que ya se extendió a varias ciudades del país. Sacar a los jefes y suspender a los oficiales es una maniobra para intentar demostrar que hay "justicia", aunque para los manifestantes es solo un intento de encubrir un sistema de represión que se salió de control. La investigación ahora deberá determinar si hubo una orden directa de disparar o si los agentes actuaron por cuenta propia en medio del caos.

La caída del mando: ¿Quién es Gregory Bovino?

Bovino era la cara visible de la fuerza de choque en Minneapolis. Como comandante general, fue el responsable de planificar los controles masivos que pusieron a la ciudad en estado de alerta. Su desplazamiento no fue un trámite de rutina, sino una respuesta directa a la indignación popular. Al sacarlo de la escena, el Gobierno intentó cortar la conexión política entre las órdenes dadas en la Casa Blanca y la violencia ejecutada en las calles de Minnesota.

La prueba clave que obligó al Gobierno a retroceder es un video de pocos segundos filmado por un transeúnte. En las imágenes se ve cómo un agente le saca la pistola de la cintura a Pretti mientras varios compañeros lo tienen inmovilizado boca abajo. Segundos después, se escuchan las ráfagas de disparos. Esta evidencia tiró abajo la versión del sábado, donde el Gobierno decía que el enfermero se había "acercado amenazante" con su arma en la mano.

Pretti era un enfermero respetado, ciudadano estadounidense y sin antecedentes. Su muerte a manos de agentes de inmigración, siendo él un ciudadano legal, rompió el discurso de que estos operativos solo apuntaban a "criminales indocumentados". Al ejecutar a un civil que estaba filmando y ayudando a otra persona, las agencias federales cruzaron una línea roja que hoy tiene a los jefes del operativo afuera y al Gobierno intentando salvar su reputación.

