Brutal pelea en Mar del Plata: fueron al museo y terminaron a los golpes por su ex

Dos hombres terminaron a los golpes en el Museo de Mar del Plata este fin de semana. El hecho se produjo por el encuentro de dos exnovios con sus nuevas parejas lo que derivó en una discusión verbal que termino en una golpiza entre ellos.

El cruce ocurrió en el hall del Museo ubicado en la esquina de Félix U. Camet y López de Gomara. La situación generó la sorpresa de los visitantes y una de las personas que estaba presente grabó con su celular la situación, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La pelea primero tuvo un intercambio verbal cargado de insultos y reproches, pero, rápidamente, escaló a una disputa física.

El enfrentamiento incluyó golpes de puño y patadas y se extendió durante varios minutos en el interior del Museo donde varios visitantes intentan intervenir para separarlos, aunque sin lograrlo de inmediato.

Según informó la seguridad del establecimiento, la pelea fue disipada rápidamente por el personal y la ayuda de visitantes que se encontraban allí. Los hombres fueron separados y no hubo heridos.

La persona que grabó el video dio una entrevista al medio marplatense 0223 y confirmó que la pelea inició cuando un hombre vio que estaba su expareja con su nuevo novio.

A pesar del incidente, el Museo continúo funcionando con normalidad.

