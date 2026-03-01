VIVO | Concejo Deliberante: Passerini abre el año parlamentario con foco en obra pública para el vecino

A las 10 de la mañana está previsto que el intendente Daniel Passerini abra oficialmente las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Córdoba. El mandatario repasará las principales obras ejecutadas en 2025 y anunciará la continuidad de un “gran obrador” para este año, con eje en el resto de las 800 cuadras de pavimento –unas 500 con conexiones cloacales–, mejoras en alumbrado y la reparación integral de corredores por donde circula el transporte urbano.

Uno de los ejes del discurso será el trabajo conjunto con la provincia de Córdoba. De esta manera se reeditará el "equipo" que lo llevó a gobernar la capital. Entre ambos gobiernos se estima que hay 20 frentes de obra abiertos en simultáneo y subrayó el financiamiento conjunto con la Provincia.

El discurso tendrá un capítulo de “transformación digital”, con la unificación de plataformas para reclamos vecinales, y anuncios en salud y ambiente, como la ampliación del hospital Príncipe de Asturias y la continuidad del plan de recuperación de plazas y erradicación de basurales.

Sin críticas directas al presidente Javier Milei, Passerini evitará la confrontación y pero remarcará la necesidad de volver a generar trabajo. Las iniciativas locales de beneficios fiscales estarán presenten para destacar la disferenciación.