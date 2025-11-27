Con la industria en crisis, Axel Kicillof busca aliviar a las fábricas y muestra señales de diálogo

La Ley Fiscal aprobada este miércoles en la Legislatura bonaerense le dará un beneficio a la industria del territorio. Luego de pedidos y la iniciativa de diálogo que llevaron adelante las cámaras fabriles, el gobernador bonaerense Axel Kicillof actualizará la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a un porcentaje mayor que el planteado en la iniciativa original. De esta forma, menos empresas chicas estarán alcanzadas por el tributo.

El proyecto que logró el consenso de distintas fuerzas en Diputados y el Senado bonaerense subirá un 60% el piso mínimo de IIBB, un porcentaje que representa una mejora sustancial respecto del 40% planteado en el proyecto original. Un reclamo de los fabriles que semanas atrás encabezaron una agenda de reuniones que no sólo incluyó al Ejecutivo, sino también visitas, uno a uno, a los legisladores provinciales.

Las principales entidades que las nuclean —ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA— emitieron un contundente comunicado en el que destacaron los cambios de último momento que surgieron del diálogo y la presión ejercida por el sector que las organizaciones calificaron como un alivio a la "carga tributaria sobre miles de pequeñas y medianas industrias."

Hacia la eliminación de Ingresos Brutos para la industria

"Si bien sabemos que esta actualización no resuelve plenamente las necesidades del sector, constituye un avance y valoramos el esfuerzo fiscal que implica", señalaron las entidades en su comunicado conjunto.

Hasta 2008 la industria estaba exenta de Ingresos Brutos, pero ese año, la medida fue modificada para establecer un piso imponible de $60 millones, buscando que solo las firmas de mayor facturación tributaran. Sin embargo, la inflación posterior pulverizó ese umbral: si se actualizara aquel monto inicial por el Índice de Precios Implícitos de la Industria Manufacturera (IPI-IM), el piso de exención debería rondar los $3.581 millones en la actualidad. La realidad, no obstante, es otra: el tope que regía en 2023 se había fijado en apenas $1.146 millones, dejando a una porción mucho más amplia de la industria, incluyendo a muchas PyMEs, expuesta a la carga del impuesto y desdibujando por completo el espíritu original de la norma. El desfasaje impacta directamente en la competitividad y en la estructura de costos del sector productivo.

Por ese motivo, los industriales ven este acuerdo como un "paso fundamental" que debe conducir al objetivo estratégico de "avanzar hacia la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la industria".

En crisis, la industria le pide a Axel Kicillof una actualización real del piso para no pagar Ingresos Brutos

Para el empresariado, suprimir el IIBB para el sector manufacturero no es un capricho, sino una "condición indispensable para mejorar la competitividad y promover la inversión productiva" en la provincia más grande del país. En este sentido, se comprometieron a seguir trabajando con las autoridades para consolidar un sistema tributario que realmente impulse el desarrollo.

Además del beneficio generalizado para las pymes, la Ley Fiscal 2026 incluyó medidas específicas que fueron valoradas positivamente por su impacto directo en la competitividad de rubros castigados, como la reducción de alícuotas para los sectores de cerveza, papel y cartón.

Trabajo conjunto

Según las entidades, la presión tributaria en estas actividades estaba "sensiblemente por encima del promedio industrial", lo que debilitaba de manera crítica su capacidad de competir. El comunicado reconoció el trabajo del Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y al Director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, por haber "escuchado nuestras inquietudes" e impulsar las mejoras.

Buenos Aires aprobó su Presupuesto 2026 con rebaja de patente y más gasto social

La nota también extiende su reconocimiento a los legisladores provinciales —diputados y senadores— que, con su "trabajo y su voto," comprendieron y acompañaron las modificaciones. En un mensaje final que subraya el valor de la articulación, las organizaciones destacaron que "el diálogo, la articulación y el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones" son el único camino posible para alcanzar el crecimiento de la Provincia de Buenos Aires.