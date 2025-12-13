Massa reunió a las tropas del Frente Renovador en Las Heras

Mientras el peronismo bonaerense comienza a definir su futuro, al calor de los últimos dos años del Axel Kicillof como gobernador, Sergio Massa reunió a toda la tropa renovadora en Las Heras, y contó con todos los intendentes, diputados nacionales y provinciales y senadores del Frente Renovador en territorio bonaerense.

También participó el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, en un encuentro donde compartieron la «evaluación de la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo de este año», confiaron a PERFIL cerca del tigrense. Como era previsible, la reunión fue el punto de partida para definir «los desafíos del espacio hacia 2026».

Todos fueron recibidos por el intendente de Las Heras, Javier Osuna, que este viernes cumplió años. En la reunión también hubo un momento para despedir a los intendentes que pasan a cumplir otras funciones ejecutivas y en la Legislatura. El mar de fondo es la nueva tensión entre el kirchnerismo en el Senado provincial, que impactó en la vicegobernadora Verónica Magario. Con esta tensión abierta, el FR se reagrupa para intervenir en esa disputa y el debate fue encabezado por Massa.

Hubo balance de fin de año y la necesidad de exhibir cohesión entre intendentes, diputados, senadores y el ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci.

Quedan dos meses para la eleccion del sucesor de Máximo Kirchner como titular del PJ y el rol del FR es una incógnita en medio de esa tensión.

