La crítica de Florencia Carignano al look de Virginia Gallardo terminó en escándalo y ataques personales

Un fuerte cruce se desató en las redes sociales entre dos diputadas nacionales, poniendo en el centro del debate la vestimenta y la vida personal de la flamante legisladora correntina Virginia Gallardo.

El conflicto comenzó cuando la diputada santafesina Florencia Carignano cuestionó el vestido blanco utilizado por Gallardo durante la ceremonia de jura del miércoles. Carignano publicó una foto de la diputada libertaria con la frase, en tono de burla: "Capaz pensó que venía a un casamiento".

El cruce por la "envidia" y el "casamiento"

La respuesta de la correntina Virginia Gallardo no se hizo esperar, enarbolando una defensa contundente en su cuenta de X.

"La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia," escribió Gallardo.

La ex vedette arremetió con dureza contra su colega: "Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso. Tristísimo".

Carignano recogió el guante e intentó desescalar el tono, aunque manteniendo la burla: "No te enojes Virchu, el que se enoja en política pierde. Estabas espléndida, tan linda que parecía que ibas a un casamiento".

Intervención libertaria y ataque personal

El debate se encendió aún más cuando el diputado libertario Bertie Benegas Lynch salió en defensa de su colega, criticando la acción de la legisladora de Santa Fe. "Estuve atento a las miradas kirchneristas femeninas de envidia y las hubo. Muchas. Pero todas al menos tuvieron la vergüenza de no exponerse tanto con un tweet", sentenció.

Fue en su respuesta a Benegas Lynch que Carignano desvió completamente el foco hacia la vida privada de Gallardo y el círculo mediático del fallecido empresario Ricardo Fort, ex pareja de la correntina.

"Está todo el clan Fort en el Congreso, ex novia, ex novio. Porque me imagino que sabes que está el ex novio también, ¿no? Bertie no te subas las medias que es foto carnet", escribió la santafesina.

Benegas Lynch repudió inmediatamente la alusión a la vida personal, tildando la frase de Carignano de “re jovata” y señalando un “déficit manifiesto” en su colega. "No sé de la vida personal de Virginia ni de nadie en el Congreso, salvo de los pocos amigos que fui haciendo en estos 2 años y no se me ocurre hacerlos debate público", concluyó.