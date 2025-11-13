Acuerdo Argentina-EE.UU.: la Casa Rosada espera un anuncio histórico

Pablo Quirno, flamante canciller, lideró una comitiva en Washington junto al secretario de Producción, Pablo Lavigne, y el embajador Luis Kreckler. Según trascendió, la gira tuvo como eje finalizar los detalles del tratado y fortalecer la alianza estratégica con el principal socio geopolítico de Argentina.

Un clima de hermetismo, pero con confianza

Aunque en la Casa Rosada reina el entusiasmo, predomina el hermetismo. Un funcionario afirmó que el acuerdo “ya está cerrado”, mientras otro señaló que el tema “está muy encaminado”. El Gobierno espera que el anuncio llegue desde Washington una vez finalizada la visita oficial.

Reuniones clave en Washington

Durante su estadía, Quirno y su equipo se reunieron con Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU. (USTR), para definir los últimos puntos del acuerdo bilateral.

Más tarde, la delegación participó en una cena empresarial en el Council of America, donde la CEO Susan Segal expresó su entusiasmo por el rumbo económico argentino.

Reformas y confianza inversora

En el Meridian Internacional Center, Quirno presentó ante inversores los ejes del plan económico del Gobierno de Javier Milei. Destacó las reformas laboral e impositiva y el impulso a los sectores energético y minero. También remarcó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capital extranjero. “El anuncio llegará cuando llegue, pero será pronto”, dijo el canciller, reflejando el optimismo oficial.

Posible visita del Tesoro estadounidense

Fuentes oficiales no descartan que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, visite Argentina antes de fin de año. Bessent ya había viajado en abril, tras la flexibilización cambiaria, y recientemente destacó que la activación del swap de divisas con Argentina benefició a ambas naciones.

“Preferimos la paz mediante la fortaleza económica”, declaró Bessent, subrayando el compromiso de Estados Unidos con la estabilidad argentina y regional.

