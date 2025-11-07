Marcelo Elizondo: “El 70% del comercio mundial ocurre entre países que eliminaron sus aranceles”

En diálogo con Canal E, el analista internacional, Marcelo Elizondo, analizó los desafíos estructurales que enfrenta Argentina para impulsar sus exportaciones y atraer inversiones sostenibles.

Argentina exporta la mitad que el promedio mundial

El especialista explicó que “Argentina tiene exportaciones por alrededor del 16 o 17% de su producto bruto, mientras que el mundo exporta el 30% del producto bruto mundial”, lo que evidencia un fuerte rezago en materia comercial. Aunque este año las ventas externas crecieron un 7%, advirtió que “todavía son bajas en términos históricos”.

Para revertir esa tendencia, Elizondo sostuvo que el país debe priorizar la consolidación del orden macroeconómico, un proceso que —según dijo— el Gobierno comenzó pero necesita sostener “en el tiempo y con consistencia”.

“Estamos hablando de estabilidad de precios, de costos, cambiaria y financiera”, enfatizó el analista, subrayando que sin previsibilidad no habrá confianza para invertir ni producir.

El experto también señaló que la desregulación es clave: “Hay que lograr que el entorno regulativo sea más amigable, flexible y compatible con el dinamismo de la innovación que exige la economía mundial”, dijo. Además, pidió avanzar en infraestructura y logística, aspectos que consideró “centrales para mejorar la competitividad exportadora”.

Apertura comercial y acuerdos internacionales: el paso pendiente

Elizondo advirtió que Argentina necesita acelerar su inserción global mediante acuerdos de libre comercio. “El Mercosur tiene un muy bajo relacionamiento con otros mercados con acuerdos bilaterales de apertura recíproca”, lamentó.

Recordó que “el 70% del comercio mundial ocurre entre países que han reducido a cero sus aranceles en frontera”, por lo que consideró urgente concretar negociaciones como el acuerdo Mercosur-Unión Europea y los proyectos bilaterales con Estados Unidos, Canadá, Japón, India y Corea del Sur.

Sobre el rol de la inversión extranjera, destacó que “no hay incompatibilidad entre el abastecimiento local y el externo” en sectores como la carne, y que abrir mercados “alienta la producción y mejora la oferta general”. Sin embargo, advirtió que “los malos procesos regulativos domésticos” han frenado durante años la expansión ganadera.

“Afortunadamente, todo eso está siendo dejado de lado, pero el proceso de recuperación requiere tiempo y constancia”, afirmó.

Finalmente, al referirse al proceso de ingreso a la OCDE, Elizondo destacó su relevancia institucional: “Entrar en la OCDE es una especie de importación de instituciones que sería un gran aliciente para la exportación y la inversión”, explicó, subrayando que el país debe atravesar antes una etapa de adaptación y fortalecimiento institucional.

