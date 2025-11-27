Primeras repercusiones de la importación de colectivos desde China: “Empezó lo que muchos temían dentro del mundo de la industria”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló con Canal E y explicó el nuevo fenómeno que atraviesa la industria automotriz y metalúrgica argentina respecto de la llegada de 150 colectivos fabricados totalmente en China.

Ariel Maciel señaló que el desembarco de estos vehículos marca un punto de inflexión: “Empezó a pasar lo que muchos creían y temían dentro del mundo de la industria”. Especialmente en un contexto donde “la importación se quintuplicó respecto de lo que venía sucediendo el año pasado”.

Tiempo récord en la fabricación de colectivos

Según describió, los colectivos fueron producidos a un ritmo asombroso: “Tardaron 16 días hábiles en hacerlos, a los 150, están ya preparados para ser embarcados y llegar a la Argentina en el próximo mes, mes y medio, y no tardaron absolutamente nada”.

Maciel remarcó que llegarán listos para operar: “Van a llegar totalmente hechos en China, cuando vos te sientes ahí vas a sentir como en China, pero acá en la ciudad de Buenos Aires”. Además, destacó que este caso exhibe la brecha de competitividad entre la industria china y la local: “Esto habla de la productividad que tienen los chinos y habla de la falta de competitividad que tiene la Argentina”.

La capacidad de Argentina para producir colectivos

Asimismo, recordó que en Argentina existe capacidad para producir colectivos a GNC: “Me decían que hay capacidad de que la Argentina tenga la posibilidad de producir colectivos con GNC”. Sin embargo, advirtió que el ingreso de unidades terminadas desde China amenaza a los polos industriales más sensibles: “Buenos Aires y Santa Fe, los lugares donde más ha caído el empleo, y ahí está el gran drama de los industriales”.

El entrevistado amplió que esto no es un fenómeno aislado: “Estás mostrando algo que está pasando a nivel mundial y que está vinculado con la guerra comercial”. La industria global se enfrenta a un gigante con costos bajísimos y velocidad de producción inigualable: “Yo produzco el acero del mundo y el resto no lo va a poder competir”.

Y explicó que el acero chino es clave para entender la disputa internacional: “Está inundando el mundo con acero muy barato, básicamente por las condiciones que tiene, tienen todo el respaldo del gobierno y tienen financiamiento”.