La justicia le permitió a Sofía Clerici podría blanquear US$ 600 mil

Luego que la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF), rechazara que Sofía Clerici pudiera acceder, de manera “condicional”, al blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno Nacional, la Justicia Federal de Lomas de Zamora, lo permitió, de manera que la modelo y ex pareja del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, podrá depositar los US$ 600 mil. secuestraron en un allanamiento, en una cuenta especial que abrió en el Banco Galicia.

En un dictamen conocido el miércoles, el juez Federal, Ernesto Kreplak desestimó un pedido planteado por la UIF, que ahora solo podría ir en queja a la Cámara Federal de La Plata.

Para la UIF, no existen elementos que prueben cómo recibió Clerici ese dinero, más allá que en sus declaraciones aseguró haberlo ganado como acompañante de viajes. En sus argumentos, donde le dio la razón a la modelo, Kreplak indicó: "Con la medida precautoria de prohibición de innovar respecto de la suma de dinero que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos aportada por la defensa de la imputada, puede garantizarse que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente; lo que permitiría, en simultáneo, no obstaculizar el ejercicio de un derecho acordado por la ley como así tampoco frustrar los objetivos de la medida cautelar dispuesta en autos por la Alzada".

Clerici está siendo investigada en el marco de la causa popularmente conocida como "Yate Gate", luego de haber sido vista junto al exintendente Martín Insaurralde en Marbella, paseando en el lujoso yate "Bandido".