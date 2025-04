Tras las acusaciones hacia Lizy Tagliani y Costa, Viviana Canosa se presentó este martes en la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py junto a su abogado para declarar y mostrar las presuntas pruebas que tiene en contra de las humoristas por estar presuntamente implicadas en una red de trata junto a otros famosos. Según indicó su letrado, denunciaron ante el fiscal Carlos Stornelli​ "hechos, locaciones y nombres”.

Canosa había informado este lunes en su programa "Viviana en Vivo" (El Trece) que iría el miércoles al tribunal a hacer la denuncia correspondiente por los supuestos casos de pedofilia que hay en el mundo del espectáculo. Sin embargo, a través de una historia en su cuenta de Instagram, reveló que adelantó su presentación judicial: “Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. Entrando a declarar”

Al salir de Comodoro Py, la periodista realizó algunas breves declaraciones ante la prensa. Consultada sobre su decisión de apersonarse al tribunal este martes, aseguró que fue porque recibió "presiones anoche". "¿De qué tipo?", preguntó un movilero, ante lo que la conductora contestó: "No importa".

“Entiendo el laburo que están haciendo todos, entiendan que estoy casi sin dormir desde ayer. Fui a ver a Adrián [Suar] porque es mi jefe. Recibimos unos mensajes mientras mirábamos la película, razón por la cual decidí que la declaración era hoy y no mañana para quedarme tranquila. Recibí mensajes y a las 3 de la mañana decidí adelantar mi declaración, ya les dije un montón”, amplió, en relación a su presencia anoche en la premier del film "Mazel Tov".

“Estoy angustiada, pero haciendo el laburo correcto: vengo a la Justicia”, respondió ante la pregunta sobre su mala noche. Sumado a esto, señaló que no daría demasiadas explicaciones, dándole el pie a su letrado para que hable sobre la denuncia: “Chicos, habla mi abogado. Escuchen a mi abogado".

“Denunciamos lo que teníamos que denunciar ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli. La causa está en secreto de sumario y no podemos adelantar nada porque tenemos que preservar la investigación”, fue lo primero que indicó Juan Manuel Dragani, el abogado de Canosa. Asimismo, destacó que Viviana “no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas” y que en lo presentado “hay un poco de todo”: “Hay locaciones, hay nombres. Se aportó todo lo que teníamos”.

El letrado sumó que en las próximas horas van a aportar “algunas pruebas más” y que no acusaron a “personas en particular”, si no “lo que sabemos”. “Va a haber una serie de medidas de pruebas en las próximas horas y vamos a aportar algunas pruebas más además de la declaración que se brindó a la mañana”, agregó. “Ya está todo en manos de la Justicia. El llamado a indagatoria es muy pronto, se deben investigar todo lo presentado”, comentó.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) abrió una investigación preliminar de oficio a raíz de los dichos públicos de Viviana Canosa. Lo hicieron la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Marcelo Colombo ante dichos que involucrarían a Tagliani con situaciones de supuesta explotación sexual de menores.

Sin embargo, en el transcurso de la mañana se fueron acumulando denuncias en los tribunales federales de Retiro. Por ese motivo, se prevé que todo quede unificado en el juzgado donde se haya radicado por sorteo la primera presentación.

La pelea entre Viviana Canosa, Lizy Tagliani y Costa

El escándalo comenzó la semana pasada, cuando Canosa se refirió a "la doble cara" Tagliani, a quien acusó de robar objetos de su hogar, como dinero, ropa y bebidas, entre otras cosas. La conductora reveló que, mucho antes de que la humorista iniciara su carrera en la televisión y el espectáculo nacional, solía ser su peluquera. Si bien la describió como una persona "excelente y muy buena mina", relató que la actriz habría abusado de su confianza.

El conflicto entre ellas se originó en 2014, cuando Lizy insinuó que Viviana la había acusado de robarle una cucharita de plata, algo que la comediante negó en su momento. No obstante, tras más de diez años, Canosa rompió el silencio y explicó el verdadero motivo de su enojo con ella. "Lo de la cucharita es todo un invento. Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba", aseguró en un audio que le envió al periodista Pampito.

Luego, durante su programa, dedicó unos minutos para hablar sobre su distanciamiento con Tagliani y ahondar en las razones que la llevaron a dar por terminada la amistad que mantenían en aquel momento. Después de enumerar distintas instancias en las que sospechó que quien era su entonces peluquera le había sustraído elementos, expresó: "Un día, hice como que me iba a dar un baño y me quedé sentada en la bañera, y después de contar 50 segundos, fui a mi cuarto y vi cómo Lizy Tagliani me robaba plata de la cartera". "Fue el día que le dije ‘te pido un solo favor, andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando’”, recordó.

A raíz de las acusaciones en su contra, la figura de Telefe se defendió a través de un comunicado en sus redes sociales en el negaba los hechos: “Quiero decir que son todas mentiras, me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir”, a la vez que señalaba: "El que me quiera creer que me crea". También se refirió al tema durante su conducción en "La peña de morfi" (Telefe), donde se mostró conmocionada, temblorosa y con lágrimas en los ojos, mientras aseguraba ser "una mujer de honor".

En paralelo, Costa fue consultada en "Cortá por Lozano" (Telefe) sobre los dichos de Canosa. “No me sorprendió nada. ¿Por qué me iba a sorprender? Es una señora que tomaba lavandina, o sea...", respondió la actriz, cuestionando a la periodista y defendiendo a la humorista.

En ese contexto, Viviana volvió a arremeter este lunes contra Tagliani e incluyó a Costa, acusando a ambas de formar parte de una red de pedofilia. Asimismo, en el caso de la primera, la describió como "más mala que la peste”, nombrando situaciones de abuso y estafa, a la par que sostuvo que se presentaría con su información a hacer la denuncia correspondiente a Comodoro Py.

Adentrándose en las acusaciones, Viviana habló de una información que le llegó sobre la época de peluquera de Lizy, previo a su salto a la fama: “Lizy estafó Agustín y Maya, que eran dos empleados de ella, que eran dos peinadores de su peluquería y cuando ella empieza a ser famosa, gracias a mucha gente que la ayudó, les propone ser socios de ella".

"Lo que no les contó es que tenía un juicio laboral y no quería hacerse cargo sola, así que los terminó empomando a los dos pibes a Maya y Agustín. O sea, les hizo pagar la deuda que tenía y a los minutos cerró la peluquería, empezó la pandemia y si te he visto no me acuerdo. Así de garca es Lizy”, reveló.

Por otra parte, se refirió a su revelación de haber ayudado a Lizy cuando su madre falleció, luego de que ella la llevara a la funeraria sin ningún acta de defunción: “Yo quiero decirte Lizy, que tu vida es una gran mancha. Lizy, estás más sucia que una papa". En ese contexto, se refirió al mensaje de Tagliani que decía: "Perdón, pero ni mi nombre ni el de mi mamá se mancha ni se manchará jamás".

"Y para que quede claro, yo no manché el nombre de tu madre, sino, por el contrario, yo te ayudé con tu madre, pero vos no tuviste ningún problema en ver llorar a la mía, porque yo estaba embarazada y yo solo te había ayudado y mi madre solo veía cómo yo te ayudaba y hasta le parecía exagerado. ¿Por qué? Porque tu doble vara Lizy, es tremenda”, exclamó Canosa.

La conductora mostró un viejo archivo de Lizy hablando sobre la muerte de su madre y contando que "una amiga" la había ayudado. “Por momentos, parece una escena de una película de Almodóvar, pero es un desastre esta mina, porque compara la muerte de su madre y un velatorio con comprarse un suéter. Mirá que hay que tener estómago para sacar a tu vieja de una funeraria y ponerla de vuelta en la cama como si no hubiera pasado nada. Menos amor y empatía hacia una madre yo no conozco”, sostuvo la periodista.

Las acusaciones de abuso sexual a menores

"Ella está calma, es una desmentida que parece confirmar todo. Si yo soy inocente, Lizy, lo grito a los cuatro vientos. No aclares porque oscureces", exclamó Canosa a Tagliani, antes de revelar tener información sobre una supuesta red de trata de menores en la que estarían involucradas Lizy y Costa. "Lo que voy a contar para mí es un horror. Porque hay temas que me irritan, hay temas que se ponen muy heavys, como el tema de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia. Así que el miércoles voy a estar en Comodoro Py", adelantó.

En ese momento, Viviana relató que la humorista quiso contratar los servicios de defensa de Fernando Burlando, pero el platense se habría negado. "¿Por qué crees que Fernando Burlando cuando lo llamaste el viernes por la noche te dijo que no? Parece que cuando escuchó hablar de menores dijo 'mejor en esto no me meto'", lanzó.

"Me cuentan que en un importante boliche gay de esta ciudad, que queda en la intersección de dos avenidas, una de las amigas que también sería famosa contaría en un video que estando drogada abusó en un colectivo de un menor y se lo llevó a la casa de la otra trans. ¿Les suena Hudson y chicos de 16 años?", comenzó Canosa, en referencia a Lizy y Costa. Además, adelantó que iba "a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo", algo que terminó realizando este martes.

"Hablando de todo un poco, la que salió a pegarme fue Costa, la vamos a escuchar y ahora voy entendiendo todo. Te voy a mandar pebetes, que te gustan, me dijeron", expresó. Asimismo, sostuvo que la echaron de "Legalmente rubia" porque llegaba "muy alcoholizada, eras insoportable, te olvidabas la letra... y entrabas al camarín de un bailarín y lo acosabas". "Si te comportabas así con un mayor, no me quiero imaginar con uno de 16 o 14. Costa, qué oscura se te viene la noche. Me dicen que habría un video de menores con alcohol y drogas", indicó Viviana.

"¿Será verdad que algunos famosos traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicos trans? Quiero que sepan que de todo lo que digo tengo pruebas, videos, papeles. Voy a ir a Comodoro Py el miércoles. Me avisan que los chicos tendrían menos de 14 años. Me hablaron de una tal Dalma que viviría en Pilar, es trans y sería la que recluta a los menores", reveló.

De esa manera, las relacionó con fiestas de la farándula con presencia de menores de edad e incluso señaló que podrían estar involucradas con el caso del ex Gran Hermano Marcelo Corazza, detenido por integrar una banda que reclutaba menores para su explotación sexual. "Qué loco que todos los famosos que tienen quilombos están en ese canal [Telefe]. Todos... Ojalá que se empiecen a caer las caretas". En ese contexto recordó al imputado: "Se preguntan, ¿dónde está? ¿Por qué apareció y ahora está en la casa? ¿Por qué todo me lleva al mismo lugar?".

"El viernes decidí hablar, porque quería sacarle la careta a Lizy Tagliani. Para mí, Lizy Tagliani es un lobo con piel de cordero. No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo (...) Lizy es como el villano de Batman, dos caras. Se hace la buena pero no lo es", concluyó Canosa.

Los descargos de Lizy Tagliani y Costa

A partir de las acusaciones sobre abuso sexual a menores, ambas humoristas salieron a defenderse y desmintieron los dichos. Lizy Tagliani lo hizo este martes durante el inicio de su programa radial en Radio Pop. “Quiero arrancar esto para hablarles y decirles a todos esto que me está pasando es mentira, nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad”, comenzó la conductora, sosteniendo que “va a llegar hasta donde tenga que llegar” para demostrar que es inocente.

“A todas las personas que confían en mí que les doy mi palabra de honor que esto se va a aclarar y que no voy a parar y voy a llegar hasta donde tenga que llegar para que esto se solucione”, continuó. “Lo que dicen de mí es mentira, nunca tuve relaciones con una persona menor de edad, jamás estuve con una persona menor de edad. Jamás estuve en ninguna red de pedofilia, jamás en mi vida se me ocurrió ni siquiera estar en una red de pedofilia, no tengo nadie ni cercano ni siquiera que se me haya insinuado ni siquiera de inocente”, se defendió de las acusaciones.

La conductora de "La Peña de Morfi" se refirió al tiempo en el que Canosa hizo pública los supuestos delitos que habría cometido y cuestionó que, si estaba segura de ello, por qué no lo reveló cuando se enteró de que tenía deseos de ser madre: “La gente no se puede levantar un día y decir ‘¿A quién le cago la vida hoy? Hoy agarremos a este travesti’ porque tengo un pendejo de cuatro años en mi casa que lo saqué de un hogar porque me lo dieron”.

“Ponele que los cagué, soy un sorete, soy una violadora, soy una abusadora, cagué a toda esa gente y si vos sabés y si alguien sabe que yo cagué o que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que estén a dos días o a tres o a cuatro del juicio por la adopción para decir estas bestialidades, estas barbaridades, de las cuales soy totalmente inocente? Y lo juro por la memoria de mi mamá, ¿vas a hacer eso? ¿Vas a hacer eso cuatro días o lo vas a hacer cuando te enterabas que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer”, contraatacó.

"O sea, vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, ¿y no haces nada y permitiste un pendejo de cuatro años esté en mi casa durante 6, 7, 8 meses hasta que salga el juicio? ¿Lo decís ahora? ¿Dos días antes de que salga el juicio? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, ni bien tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y tenés que decir ‘no se lo den, no se lo den porque es pedófila’. No tenés que decirlo ahora", cerró.

En tanto, Costa puso en duda la presentación judicial: "¿Pruebas de qué? No puede tener una prueba de algo que no existe. Qué raro todo esto. No puede tener ninguna prueba, amor". "Esto no tiene una explicación lógica. Es un momento muy triste, estoy angustiada. Muchos años trabajando para terminar hablando de esto. No tengo ninguna relación con Viviana. Hay una gran homofobia y transfobia", concluyó.

