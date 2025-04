Milei contra los periodistas: del insulto al hostigamiento sistemático

En el pase entre Longobardi y Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), los periodistas Marcelo Longobardi y Jorge Fontevecchia analizaron la nueva arremetida del presidente Javier Milei contra la prensa, luego de que el mandatario llegara tarde al funeral del papa Francisco y se refirieron a los peligros que encarna el permanente hostigamiento a los periodistas.

En ese sentido, Jorge Fontevecchia recordó los dichos del presidente en un acto en Parque Lezama cuando calificó a los periodistas como ensobrados y alentó a la gente con cánticos violentos. “Con esa plaza Lezama completa gritando hijos de puta alcanza y sobra”, afirmó.

“¿Cómo aquellas personas que son fácilmente identificables no van a tener a lo largo de estos meses agresiones?, se preguntó. Y concluyó: “Estoy seguro que se van a producir otras, quiero decir, no me parecería extraño que así fuera”.

“Acá la pregunta de fondo sigue siendo si estamos en presencia de alguien que efectivamente cree que la prensa oculta la realidad y que la verdadera realidad, en el caso de que haya una, es la que muestran los trolls”, aportó Marcelo Longobardi.

Y agregó: “Da la impresión de que por momentos esto es un método, una locura convertida en método, algo medio shakespeariano”. Y consideró que este planteo posiblemente esté respaldado por encuestas que referidas a la desconfianza de los seguidores de Milei en los medios de comunicación.

“En eso se parece al kirchnerismo, y creo que esto viene, inclusive previo al kirchnerismo que tiene que ver con el colapso del 2002”, aportó Fontevecchia. “Creo que hay un proceso generalizado, que identifica al periodismo con el sistema democrático y el descontento de la sociedad, absolutamente justificado de que la calidad de vida de los habitantes es en cada generación peor que la de sus padres”, sostuvo.

