La audiencia en Tribunales por las “internas” generó un contrapunto y alimenta la interna en la UCR cordobesa

En la pulseada interna, con cierta desventaja, el alineamiento opositor Más Radicalismo (referenciado en Ramón Mestre y el alfonsinismo) presiona en la justicia con su reclamo de que la UCR de Córdoba celebre elecciones internas, con la mira puesta en las Legislativas del 26 de octubre. En el deloredismo están tranquilos. Dan cuenta de que ya se apretaron los botones del panel de control que había que tocar.

El mestrismo y los alfonsinistas, quienes conforman la oposición interna al núcleo de poder que encabeza Rodrigo de Loredo, vieron con buenos ojos lo dispuesto por el Juzgado Federal de Córdoba Nº1 con competencia electoral. Sostienen que la justicia se expidió "haciendo lugar a lo solicitado" en su presentación en torno al reclamo por la falta de convocatoria de elecciones internas, "con los plazos vencidos".

Entre los aliados del diputado nacional aportan otra lectura de lo resuelto por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. Más allá de una dura crítica bajo fondo, advirtieron que se convoca a una audiencia "a fin de esclarecer los planteos esgrimidos". En el espacio deloredista se valen de esta cita para traducirla en el lenguaje llano. "Le está diciendo no entendemos que es lo que están pidiendo", aportó un radical del palo deloredista.

Lo cierto y concreto es que el juzgado federal con competencia electoral convocó a los apoderados partidarios y a la totalidad de los miembros que forman parte de la Mesa Ejecutiva del Congreso partidario a una audiencia que se realizará el próximo miércoles, a las 10:30, en la sede de Tribunales Federales, como paso previo a resolver ante el planteo de la oposición interna en el radicalismo con tonada.

Vaca Narvaja dispuso esta medida en razón de la presentación realizada por Más Radicalismo, solicitando la concreción de elecciones internas "para el democrático ejercicio de elegir candidatos para las próximas elecciones nacionales fijadas para el día 26 de octubre", señaló Martín Lucas de Identidad Radical, núcleo interno que integra el frente opositor a De Loredo.

Habiéndose agotado la vía partidaria y con las PASO suspendidas en 2025, el dirigente alfonsinista afirmó que "el tribunal dijo que ya es tema de la justicia". Así, se refirió a la incumbencia de la justicia electoral de "garantizar los procesos democráticos de selección de candidatos en los partidos políticos".

Según su interpretación, el aliado de Mestre que ostenta una silla en el Comité Provincia en representación de Identidad Radical expresó que con esta audiencia se busca que "se corrijan esos vicios que impiden la realización del derecho reconocido (en alusión a los comicios internos), y que, en caso de no acordarse, será la justicia quien resuelva".

Desde Más Radicalismo argumentan que esos "vicios" tienen que ver con lo denunciado. En primer lugar, remarcan que "los plazos están vencidos" y, a renglón seguido, advierten que "no hay convocatoria, ni tampoco hay un cronograma" que garantice el derecho establecido en la Carta Orgánica Partidaria (COP) de elecciones internas "para cubrir cargos electivos" por la UCR cordobesa, con miras a las Legislativas nacionales.

En su movida, los "radicales sin peluca" fogonean el rechazo a una alianza con la Libertad Avanza de los Milei en territorio mediterráneo. Ven a De Loredo muy cerca del poder libertario.

En el círculo próximo al diputado nacional, que debe renovar su banca en las elecciones de medio término, insisten en señalar que "falta un montón" y que, de acá al 7 de agosto -fecha en que vence el plazo para presentar alianzas- "puede pasar cualquier cosa en el país".

Los escenarios electorales están abiertos y no habrá definiciones en el corto plazo. No obstante, en el entorno de De Loredo sí se tiene en claro que la UCR con tonada debe encabezar un frente electoral para competir en las urnas. El tamaño de la escudería está por verse.

Réplica deloredista

Algunas voces de aliados deloredistas hablan de "intromisión" en la vida partidaria, mientras otros califican como un "exceso" a lo dispuesto por Vaca Narvaja de convocar a una audiencia a toda la cúpula del Congreso Partidario. Entre sus integrantes hay intendentes y dirigentes del interior, algunos muy alejados de la Capital que tendrán que venir un día hábil, laboral, a mitad de semana. "Una medida inusual y prematura, y que no tiene precedentes", cuestionó un boina blanca.

El dirigente que forma parte del alineamiento de poder en la UCR cordobesa interpretó que la audiencia es "para no rechazarle de entrada el planteo". "Acá no hay mucho margen porque la resolución de la Mesa Ejecutiva del Congreso (aprobada por 12 votos contra 5) está firme y consentida", aseveró. "Ellos (por la oposición) no la cuestionaron", acentuó.

Dicha resolución establece la suspensión de los plazos previstos por la COP para la celebración de elecciones internas a efecto de la selección de candidatos de cara a los comicios del 26 de octubre. A su vez, se faculta al Comité Provincia, encabezado por Marcos Ferrer, a diferir el llamado sin fijarle plazos perentorios.

En el mar de fondo de las teorías que se tejen en filas deloredistas, hay dos lecturas dando vuelta acerca de la medida que tomó el juez federal con competencia electoral. "O es para meter la cola en la interna radical o es porque no entendió el planteo de Más Radicalismo", resumió un boina blanca con varias elecciones sobre el lomo.