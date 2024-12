El presidente Javier Milei negó este domingo la posibilidad de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, compita como candidata en las elecciones legislativas del año 2025. Al respecto, indicó que la funcionaria está "construyendo la herramienta política" para el armado de La Libertad Avanza como sello partidario.

"El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no", planteó el jefe de Estado. Pese a la definición, aclaró: "Igual yo no me meto con esas cosas porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé".

Sumado a esto, explicó que su hermana "está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos". "Eso es lo que a ella la motiva y la mueve", añadió.

Consultado por sus excéntricas formas a la hora de expresarse, Milei afirmó que no está dispuesto a cambiar porque considera que la sociedad lo votó por su forma de ser. "No soy un engendro del coaching. Una de las cosas por las cuales admiro a Santiago Caputo y soy feliz trabajando con él es porque en ningún momento tuvo la osadía de querer cambiarme. No voy a ficcionarme", indicó en declaraciones a Forbes.

Y agregó: "Yo soy el que soy. Te gusta, bien. ¿No te gusta? No me votes (...) Estoy cumpliendo con todas las promesas que hice, algo inédito para la política. Prefiero decir una verdad compleja antes que una mentira agradable".

Si bien se mostró determinante, el Presidente confesó que cometió un error al haber echado al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien murió el pasado 4 de diciembre. También reveló que Karina es la encargada de marcarle sus equivocaciones: "Mi hermana me recontra caga a puteadas si me engancha meando afuera el tarro". En esa línea, consideró que la secretaria general de la Presidencia es "la tierra", así como quien no le permite tener "ni el más mínimo desvío de nada".

Las críticas a los "políticos tradicionales" y gobiernos anteriores

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado calificó a lo que denomina "políticos tradicionales" como "la máquina de impedir", a la par que sostuvo que se aferran a "ideas que han fracasado sistemáticamente en Argentina y en todos los lugares que se aplicaron".

"Uno se pregunta por qué defienden estas cosas. Puede ser porque son ignorantes. Pero pueden ser ignorantes con capacidad de aprendizaje. O no quieren aprender porque tienen intereses. Es muy difícil convencer a alguien de que está equivocado cuando sus ingresos dependen de ese error. La política encontró un negocio para la propia casta política y esto pone en jaque su modo de vida", desarrolló.

Asimismo, cuestionó las recetas económicas regulatorias de los gobiernos que lo antecedieron, incluso el período en el que Juntos por el Cambio estuvo frente a la Rosada, y cargó con dureza contra Elisa Carrió, impulsora de la Ley de Góndolas. "Los kirchneristas eran cavernícolas. Literalmente. Querían controlar los precios mandando matones a los supermercados (…) Pero en Juntos por el Cambio, la monumental ignorante de Carrió es la responsable de la Ley de Góndolas, que es una suerte de control de precios", aseguró.

"La diferencia es que, mientras que el kirchnerista te mandaba los matones, los cobardes tipo Carrió o Prat Gay te mandan a las fuerzas de seguridad, para no tener que hacerlo ellos, pero a los efectos prácticos es lo mismo. Es grave", subrayó.

Por último, de cara a la sociedad el mandatario prometió profundizar su programa económico y hacer del país "un potencia mundial" en el plazo de 40 años. "Mi sueño es que, cuando termine mi desempeño en la función pública, Argentina sea el país más libre del mundo. No voy a descansar un minuto hasta asegurarlo", concluyó.

Qué nombres suenan para ser candidatos de La Libertad Avanza en 2025

A menos de un año para comicios legislativos del 2025 y con el calendario nacional apretado tras la imposición de la Boleta Única de Papel (BUP), en el tablero electoral van surgiendo nombres tentativos en todos los espacios, pero principalmente en La Libertad Avanza (LLA).

El espacio fundado por el presidente tiene por delante un escenario altamente favorable, ya que solo pone en juego, al menos en el Congreso de la Nación, dos bancas puras: las que ocuparon junto a Victoria Villarruel entre el 2021 y diciembre del año pasado. A este número, hay que plegarle las de Carolina Píparo y José Luis Espert, dos dirigentes que tenían vuelo propio en la provincia de Buenos Aires, que actualmente integran LLA, pero que se les vence el mandato en 2025.

Por lo tanto, el oficialismo ya planifica su nuevo objetivo que es de reformar las bancadas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En la Cámara baja, LLA tiene 39 diputados; mientras que en la Cámara alta solo seis, tras la eyección del bloque libertario de Francisco Paoltroni.

José Luis Espert.

En este contexto, empiezan a emerger apellidos que podrían representar al partido libertario en los comicios de 2025 como, por ejemplo, el propio Espert, quien fue candidato a la Presidencia en 2019 y se postuló como diputado nacional bonaerense en 2021, año que ingresó a la Cámara baja.

Se trata de una de las figuras que recorrió el comienzo de Milei en la política, pero que se distanciaron cuando el actual mandatario decidió abrirse para fundar La Libertad Avanza, en contraposición al sello Avanza Libertad, de Espert. Con el resultado de las elecciones en 2023, Espert fue uno de los primeros en volver al círculo del libertario, donde recibió la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

El oriundo de Pergamino, zona núcleo y un punto estratégico para el campo, goza de gran conocimiento en la opinión pública y se coloca en carrera para encabezar o al menos integrar los primeros lugares en la lista libertaria bonaerense. Lo mismo podría ocurrir con Píparo.

Otro de los que emerge de la cantera de LLA es el vocero presidencial, Manuel Adorni, de gran exposición y conocimiento en el primer año de gobierno de Milei por su exposición diaria en los medios de comunicación y redes sociales. De hecho, el jueves pasado fue consultado al respecto y afirmó que si el mandatario le pide que sea candidato, lo aceptaría. "Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto", respondió el portavoz en rueda de prensa.

Por otro lado, aparece la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si bien su partido es el PRO de Mauricio Macri, la titular de la cartera se posiciona como una de las probables candidatas del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, mismo territorio de Adorni.

La funcionaria fue una de las primeras en salirle al cruce al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anunció este viernes que desdoblará las elecciones de la Ciudad de las nacionales. Esto fulmina la fusión del PRO-LLA en Capital y, por lo tanto, a Bullrich junto a su juego ambiguo.

Karina Milei.

Detrás de Espert, Adorni y Bullrich, por encima de los tres, se asoma la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, alias "El Jefe". La hermana del mandatario coquetea con una candidatura en suelo bonaerense.

Hace varios meses que recorre el país junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inaugurando el sello de LLA y brindando discursos para la militancia. Es secundada en el armado por el asesor Eduardo Menem y Sebastián Pareja, quien se enfoca en la provincia de Buenos Aires y es de los pocos sobrevivientes a la poda libertaria posterior al triunfo en el balotaje contra el peronista Sergio Massa.

Por otro carril marchan los nombres que emergen desde la redes sociales y que tienen gran popularidad en el mundillo libertario. El principal exponente es Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan". Sin dudas, es la figura más rutilante de la rama que no es promovida por Karina Milei, denominada Las Fuerzas del Cielo. Semanas atrás realizaron un acto, en el que habló Parisini, y en el que se generó fuerte revuelo.

