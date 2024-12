El reciente reconocimiento oficial de hoy de La Libertad Avanza (LLA) como partido político en Misiones representa un paso más en su estrategia de consolidación territorial de cara a las elecciones legislativas de 2025. Bajo el liderazgo de Karina Milei y Martín Menem, los libertarios buscan trascender su imagen de partido mediático para convertirse en una fuerza política con representación nacional y una estructura sólida capaz de competir en todos los rincones del país.

En este contexto, la designación de Adrián Núñez como referente en Misiones simboliza el modus operandi de LLA, apostar por cuadros políticos "nuevos" con arraigo local y experiencia en diversos niveles de gobierno. Núñez, quien trabajó en el primer gobierno de Hugo Passalacqua, aporta trayectoria política, y su responsabilidad será subyugar, atraer votantes y formar alianzas más allá del núcleo duro libertario.

El desafío de institucionalizar un movimiento con raíces disruptivas no es menor. LLA enfrenta la necesidad de construir liderazgos regionales y narrativas específicas para cada provincia, adaptándose a un mapa político donde los gobernadores ejercen un control férreo sobre las estructuras locales. Provincias como La Rioja, Santiago del Estero y Formosa representan auténticos “cotos de poder”, donde la influencia de figuras como Ricardo Quintela, Gerardo Zamora y Gildo Insfrán complica la irrupción de nuevas fuerzas. En este escenario, el éxito de LLA dependerá de su capacidad para capitalizar las divisiones internas del peronismo y otros partidos tradicionales. En contraste, las provincias lideradas por gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y el PRO presentan un panorama distinto, Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), podrían convertirse en aliados clave para LLA, abriendo canales de diálogo en busca de acuerdos que fortalezcan sus respectivas posiciones frente a un electorado fragmentado y exigente. Córdoba sigue siendo un territorio particular dentro del tablero político.

La gestión de Martín Llaryora, con altos índices de aprobación, plantea un desafío para cualquier aspirante a conquistar este distrito. Aunque Llaryora ha demostrado cierta disposición a acercarse al libertarismo, también mantiene distancia estratégica en algunos temas, lo que refuerza su imagen independiente frente al electorado. La clave estará en si LLA logra proyectar una narrativa atractiva en esta provincia, aprovechando el descontento con las fuerzas tradicionales.

Mucho se ha hablado de Cristina Kirchner, el kirchnerismo y las internas entre Máximo y Kicillof. Ahora vamos a intentar entender qué puede suceder con la relación Macri-Milei, con la opción más clara que se plantea hoy es si se intenta una colaboración o autodestrucción de un esquema de poder.

El panorama político argentino está marcado por una gran incógnita: ¿qué rumbo tomarán Mauricio Macri y Javier Milei en su relación política? Este enigma, lejos de ser una mera cuestión de estrategias personales, podría definir el futuro del país en el corto y mediano plazo. La posibilidad de una alianza entre Macri y Milei tiene el potencial de reconfigurar las tendencias políticas en Argentina. Si ambos logran acordar que el adversario principal es el kirchnerismo, podría surgir una fuerza lo suficientemente cohesionada como para enfrentar al peronismo en su núcleo más duro.

Sin embargo, si la relación se limita a disputas internas por hegemonizar el espacio de oposición, el riesgo es evidente: una lucha estéril que distraiga del verdadero objetivo y termine favoreciendo a su rival político. El PRO enfrenta un dilema estratégico con Milei y el Gobierno. Por otro lado, la tentación de "cooptar" al otro y hacerlo desaparecer del tablero político lleva a luchas internas que, como un perro que se muerde la cola, solo desgastan a ambas partes. Esta dinámica ya se ha visto en la historia reciente de la política argentina. Las divisiones en la oposición durante los años del kirchnerismo más fuerte (2003-2015) facilitaron la consolidación del poder peronista.

Si Macri y Milei no logran superar esta etapa de desconfianza mutua, el resultado podría ser una reedición de estos errores estratégicos. El desafío no es menor. Para que esta relación se traduzca en un frente sólido, ambos líderes deberán asumir que el kirchnerismo sigue siendo el adversario político principal. Las recientes tensiones en el Frente de Todos, combinadas con la percepción pública negativa hacia figuras emblemáticas como Cristina Kirchner, abren una ventana de oportunidad para que la oposición consolide una narrativa unificada. Pero esta oportunidad solo será aprovechable si Macri y Milei logran priorizar el objetivo común sobre los intereses individuales. El reloj corre ,la política argentina es dinámica y el tiempo es un factor crítico para el PRO ,no para Milei ,que siguiendo en soledad y sin oposición que lo perturbe sigue manteniendo su nivel de aceptación .

De cara a las elecciones legislativas de 2025, tanto Macri como Milei deben definir sus estrategias. Si logran superar el "enigma" de su relación, podrían emerger como una coalición con el potencial de disputar el poder al peronismo, si no…otra vez sopa.

“La clave no es priorizar lo que está en tu agenda, sino agendar tus prioridades”

