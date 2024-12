Juntos por los insultos: Rodríguez Larreta y Bullrich 'se mataron' en redes (y los libertarios se divierten)

Verano, fin de año, época que suena a vacaciones... Sin embargo, en este último domingo del año, las redes asistieron, entre azoradas y entretenidas, a una pelea sin cuartel entre el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ex aliada y actual ministra libertaria, Patricia Bullrich. El cruce derivó de las fugas de presos, pero escaló a volcánico, a tal punto que la furia de los insultos de Bullrich ("cadáver político, tibio, mediocre, servil, casta...") obligó a Larreta, que evita habitualmente los choques públicos, a tener que devolver munición pesada.

"PATRICIA, NO MIENTAS. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo... Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos", lanzó el ex candidato presidencial de Juntos por el Cambio a través de X. Y ahí le dedicó a Bullrich sus misiles mayor: "Hay tantas versiones tuyas que me pierdo. No sé si me habla la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. O la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. La aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei. ¿Cuál será el próximo? Con vos, todo es posible, menos la coherencia. Disfrutá Disney...", disparó en tono tan bélico como inusual.

"La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es FEDERAL, para presos por delitos FEDERALES, juzgados por jueces FEDERALES. La cárcel no se terminó porque el gobierno Nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de M. Macri), y no puso los fondos", agregó Larreta.

Sobre la construcción no finalizada del penal de Marcos Paz, el exfuncionario remarcó: "Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse. En vez de desinformar, trabajá por la seguridad de los ciudadanos, y construí la cárcel".

Rodríguez Larreta fue el primero en abrir la contienda tras la crisis por la fuga masiva de presos y la superpoblación carcelaria, aunque su mensaje fue una respuesta a las declaraciones de Bullrich en Radio Rivadavia, quien los responsabilizó de "haberse lavado las manos" al respecto.

"CADÁVER POLÍTICO", sentenció la titular de la cartera de Seguridad ante el reclamo y amplió: "Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la Nación".

La funcionaria añadió: "Hoy, con el Presidente Javier Milei, lo estamos logrando, mal que te pese. Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos: el tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda".

"Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que 'lo que no tiene remedio', como canta Serrat. ¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad?. Eso es lo que los argentinos necesitan", cuestionó luego el fundador del Movimiento al Desarrollo (MAD).

Tras haber sido calificado de "cadáver político", el exjefe de Gobierno porteño le dijo que "lo insultos no son otra cosa que la derrota del mentiroso" y agregó: "Yo sé que gestionar no es fácil. Pero si dejas de inventar enemigos y de saltar del barco cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Pensalo".

"Ganarle a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de 2023 no fue solo una victoria: fue un golpe letal a la vieja política que arruinó a nuestro país. Fue un paso decisivo para hacer grande a la Argentina otra vez y una de mis mayores contribuciones a la Patria", lanzó luego la ministra, quien, hasta el momento, tuvo la última palabra en la disputa.

Bullrich sostuvo que en su paso como jefe de Gobierno porteño, Larreta "tomó una Ciudad pujante y ordenada, un modelo a seguir, y la llevó a su peor versión". "Impuso un festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre. Como candidato, intentó acercar a Juntos por el Cambio al massismo, pero lo frené", sostuvo.

"No te hagas ilusiones, Larreta. Ya te conocemos, y tus amigos del kirchnerismo y el massismo que lo sepan bien: no vas a tener influencia sobre el futuro del país. El país de tus amigos se terminó", sentenció la funcionaria y resaltó la importancia de la familia para ella, algo que, según indicó, el exmandatario "nunca entendió".

En su último descargo, sobre el reclamo realizado, la funcionaria amplió: "Y ahora, Larreta, te explico, para que sepas y no mientas más, cómo son los asuntos contractuales de la cárcel. Por esa cárcel te dieron nada más ni nada menos que el terreno de la cárcel de Devoto. ¿Y qué hiciste? NADA. Te quedaba terminar la mitad, ¿y qué hiciste? NADA. Acumulaste presos en las comisarías que hoy desbordan las calles porteñas".

"Ahora nosotros lo arreglamos. La cárcel se termina el año que viene, y la termina la Ciudad, tal como era el pacto", anunció y remató: "La seguridad no puede estar sujeta a excusas ni demoras, Larreta. Exigimos transparencia, responsabilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos y con el uso de los fondos públicos de los argentinos".

