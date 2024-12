La viuda de Horacio Rodríguez Larreta (padre) hizo un libro para que sus hijos conozcan quién fue

Dora Sánchez es la viuda de Horacio Rodríguez Larreta, el padre del político homónimo, y también de Augusto y Mariano, hijos de su primer matrimonio. Con Dora, tuvieron a los mellizos Rafael y Antonio, quienes casi no conocieron a su padre porque falleció en 2004, cuando ellos ni tenían dos años. Este 2024, él hubiera cumplido 90 años y durante más de dos años, su viuda trabajó en un libro –que no tiene venta comercial– sobre su marido para que los mellizos supiera quién fue Horacio Rodríguez Larreta (padre) a través de testimonios de una centena de personas que lo conocieron. Una reconstrucción que apela a la memoria de unos para la historia de otros más que los jóvenes Rafael y Antonio. Es decir, los otros hijos y sobre todo los nietos.

Hermanos Rodríguez Larreta: Augusto, Antonio, Horacio y su hija Serena, Dora Sánchez, Rafael, y Mariano.

—¿Qué imagen es la que quiere que sus hijos tengan de un padre que casi no conocieron?

—Mis hijos tenían un año cuando mi marido falleció, eso fue en 2004. Considero que es muy difícil crecer sin un padre o madre. Nuestros padres son los que nos transmiten de donde venimos, quienes somos. Y quiero que mis hijos conozcan a su padre a través de otros interlocutores, que descubran a ese padre de una gran cultura, de una pasión inagotable por su país. De una honestidad inviolable, de un seductor nato, amante de la música y de la literatura...Y también con debilidades.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—En la búsqueda de fotos qué hizo para este libro, ¿aparecieron algunas que usted desconocía y que hoy atesora especialmente?

—En realidad casi todas las fotos que aparecen en el libro fueron aportadas por mí, salvo tres o cuatro. Por ejemplo las del colegio Argentina Modelo que las aportó un compañero de colegio de mi marido. Otra increíble es una publicidad del Whisky Old Smuggler donde aparece mi marido con otras personas. ¡Podría ser como los influencers de hoy! Y son una maravilla las fotos de Racing conseguidas en los archivos del club (N de la R. Horacio Rodríguez Larreta fue presidente de Racing)

—De los testimonios que recolectó para este texto, cuáles la sorprendieron por lo que contaban de su marido?

—Carlos Pagni, quien prologó el libro, cuenta una anécdota maravillosa. El hecho sucedió en Roma, luego de cenar juntos. Al partir nosotros del restaurante el maitre le pregunta a Carlos quién era mi marido, se lo dice y con gran determinación el maitre exclama: ¡Es un uomo solare! Y así era el.

—¿Sus hijos estaban al tanto que usted preparaba este libro?

—Mis hijos siempre supieron del proyecto, pero en ningún momento de estos últimos dos años de trabajo e investigación, les compartí información. Quería que fuera una sorpresa.

—La presentación del libro coincidió con el cumpleaños de los mellizos Rafael y Antonio.¿Era ese el plan sorpresa?

—Un poco sí. El libro se presentó el 14 de noviembre y mis hijos cumplen años cinco días después. En realidad el plan original era presentarlo el 21 de mayo que era la fecha de cumpleaños de mi marido quien este 2024 hubiera cumplido 90 años. Pero me fui demorando con la edición, así que pase la fecha para noviembre..

—¿En líneas generales, qué destacaron de su marido , los hombres y qué las mujeres que participaron?

—Mayoritariamente fueron entrevistados hombres. En el caso de ellos todos destacaron la inteligencia, su cultura, su pasión por la política y su país, su gran honestidad, de su gran capacidad de análisis, de conectar personas, tenía una gran habilidad social en cualquiera de los ámbitos de donde se movía. Y las mujeres comentaron mucho sobre la capacidad de seducción que tenía. Seducía a todo el mundo, hombres, mujeres,… Algunas de las entrevistadas relataron cómo seducía con sus manos, que tenía una mezcla de humor inglés y de humor criollo, y que tenía un llamativo manejo del lenguaje. Esto es, armaba frases simples con palabras complejas.

—¿Su idea con el libro fue también que sus hijos tuvieran la imagen de un padre que fue un ser humano, no de un prócer?

—Quiero que mis hijos conozcan a su padre con todas sus virtudes y todas sus debilidades. Y tenía muchas de las dos.

—¿Y usted qué les contó o le contaba a sus hijos cuando ellos comenzaron a preguntar por su padre?

—Desde el día que falleció, el pediatra me recomendó que le armara a cada uno de mis hijos un pequeño álbum de fotos de mi marido. Cuando tenían alrededor de dos años y medio, uno me preguntó donde estaba enterrado y me pidió ir a ver su tumba, lo cual hice. En realidad los chicos no preguntaban, fui yo quien siempre les hable de su papá con anécdotas e historias de su vida, lo que le gustaba comer… qué música escuchaba, también sobre su pasión por el fútbol, la política…

—¿Los nietos de su marido (N. de. R: se refiere a hijos de los tres hijos del primer matrimonio de R.Larreta padre) que tienen edad para leer. ¿Qué le dijeron? (*)

—Por ahora, no tuve ningún comentario todavía. ¡La gente joven ya no lee mucho!

—¿Y los otros hijos de su marido? (*)

—Horacio (Rodríguez Larreta) fue el único que me llamó para comentar sobre el libro. ¡Se lo leyó de un tirón y me dijo que le pareció fabuloso!

(*) Este reportaje se realizó el 30 de noviembre de 2024)