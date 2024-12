A Luigi Mangione quieren juzgarlo como si hubiera realizado un atentado como el del 11S

“Era una persona totalmente normal”, dijo a CNN Estados Unidos un excompañero de Luigi Mangione de la Universidad de Pensilvania que pidió no exponer su nombre. “A Luigi se lo consideraba un buena persona; nunca hubo quejas. Tampoco hubo señal alguna que pudieran indicar los supuestos delitos que dicen que cometió”, dijo a al medio US News Josiah Ryan, vocero del dueño de Surfbreak, una residencia para turistas de Honolulu donde Mangione estuvo de enero a junio de 2022.

Por otro lado, atento a las reacciones positivas que genera Luigi Mangione, Breth Stephens, columnista de The New York Times, apuntó a la figura de Brian Thompson, CEO de la empresa de seguros de salud United Health, asesinado el 4 de diciembre por Mangione. Stephens menciona una encuesta no política de 2023 realizada por un instituto de salud que arrojó que el 81% de los adultos norteamericanos consultados califican de “buena” o “excelente” a empresas como United Health. Y describió sobre el origen rural donde nació y creció Brian Thompson, con una madre esteticista y un padre que trabajaba en una acopiadora de granos, en contraposición con la posición acomodada de la familia Mangione. A la vez que enumera casos de “chicos ricos” que se convierten en asesinos y para reforzar esto compara a Mangione con Osama Bin Laden, o Carlos “el Chacal”. Resume Breth Stephens: “Son niños ricos enojados y enamorados de filosofías radicales y nihilistas que pueden causar mucho daño, sobre todo a la clase trabajadora cuyos intereses ellos pretenden defender”.

Off redes. Ni Luigi Mangione es un Robin Hood siglo XXI, ni Brian Thompson era ya un chico rural; su bono anual en United Health había sido de 10,2 millones de dólares. Lo único cierto es que el asesinato de este CEO volvió a poner la mirada en el sistema que manejan empresas como United Health que, por los casos que se mencionan, demoran hasta la exasperación, o hasta la muerte de sus clientes, la aprobación de prestaciones médicas y demás servicios que dicen ofrecer. Por eso, este asesinato deja aún más en claro la importancia que el establishment y las corporaciones dan a la resolución de este hecho.

Una red social como X (ex Twitter) cuyo dueño, Elon Musk, promueve el odio y la desinformación, a Luigi Mangione le suspendió su cuenta; e Instagram se la desactivó. En Goodreads, un sitio de libros online, la cuenta de Mangione pasó de pública a privada, pero igualmente habilitó que pueda leerse una reseña que él hizo en enero de 2024 al ensayo La sociedad industrial y su futuro, escrito por Ted “Unabomber” Kaczynski. “Él era un violento, que fue encarcelado como correspondía porque mutilaba a personas inocentes. (...) “Si bien estas acciones tienden a caracterizarse como las de un loco antisistema, sin embargo, se las considera más acertadamente como las de un revolucionario político extremo”.

Mutis. La Universidad de Pensilvania está todavía en la mira de la prensa porque Luigi Mangione es egresado de allí. En principio, eliminaron un artículo de Penn Today donde él explica que aprendió a programar durante su primer y segundo año de secundaria con la intención de programar un juego, y que eso le brindó el impulso para especializarse en informática y ciencias de la información. Fuera de esto, a la universidad, un legislador le pide que expulse a una profesora que posteó ( y luego se retractó): “Nunca me he sentido más orgullosa de ser profesora en la universidad (Luigi) es el ícono que todos necesitamos y merecemos”.

Ante la ley. Para el fiscal de Nueva York Alvin Bragg, Luigi Mangione protagonizó un asesinato “premeditado y sin escrúpulos” que “buscaba suscitar el terror”. Por eso, utiliza sobre Mangione la misma ley antiterrorista del 11S, que establece que se constituye “un delito de terrorismo” si se realiza “con la intención de intimidar o coaccionar a una población civil, influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coacción, o un asesinato, atentado o secuestro”. A este cargo se suman otros en Nueva York y en Pensilvania que, se estima, terminarán con una condena perpetua para Luigi Mangione.