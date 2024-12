Balance del "año Colapinto" según la mirada de un experto argentino en Fórmula 1

Eduardo Ramírez es una voz autorizada para hablar de Franco Colapinto. Él, por ejemplo, estuvo con Esteban Tuero y Gastón Mazzacane, los dos últimos argentinos en la Fórmula 1. Además participó en la organización, en Buenos Aires, de una competencia de Fórmula E, y por esto tiene acceso al primer nivel mundial del automovilismo.

Franco Colapinto cierre en Abu Dhabi un 2024 inolvidable. Ahora, vienen los balances.

Franco Colapinto cierra en Abu Dhabi un año único, y por tanto, también vendrá un balance –o varios– de su performance en la Fórmula 1. Con su particular mirada, Eduardo Ramírez analiza para PERFIL a este fenómeno que revivió una pasión deportiva argentina.

—¿Cómo describirías el año de Colapinto?

—Fue una temporada atípica porque fue de mayor a menor: arrancó con carreras sobresalientes, desenvolviéndose como si no tuviera presión, casi como un experto. Después la cosa se le empezó a complicar un poco más con los accidentes, algunas roturas graves, y cosas que no funcionaron bien. También Alex Albon (ndr: su compañero de equipo) empezó a marcarle alguna diferencia en las tandas.

3 de noviembre, 2024. Circuito Interlagos (San Pablo) Choque y Franco Colapinto fuera de carrera.

—Entonces…

—El balance es muy bueno porque demostró ser un muy buen debutante con mucho potencial. Nadie nació sabiendo. Los argentinos ya somos muy exitistas y pensamos que lo iban a poner en Red Bull a pelear el campeonato, y capaz que le ganaba a (Max) Verstappen. Pero los milagros no existen en la Fórmula 1, que es hiper profesional. Ahí, los que están asentados son extremadamente buenos, son fuera de serie.

—¿La presión externa tuvo que ver en lo sucedido en las últimas carreras?

—Es posible que en algún momento haya empezado a sentir la presión de la fama y de los medios. Y eso tal vez lo llevó a cometer algún error.

Se habla mucho pero no está todo dicho sobre Colapinto 2025.

—En esa élite que es la Fórmula 1 pareciera que hay un control riguroso de la vida privada. ¿Te esperabas todo el ruido de fondo?

—En la Fórmula 1 los pilotos son el arquetipo de lo que las empresas quieren, o de lo que quieren mostrar. Hoy no hay dueños de tal o cual equipo. Más bien son fábricas, grandes corporaciones industriales, y eso hace que se tenga cierto cuidado en cómo se presentan los competidores, cómo es la cara que van a mostrar, qué dicen.

—¿Y cuál creés que es la cara que Franco Colapinto mostró?

—Creo que ahí Franco (Colapinto) vino con la frescura de la juventud y sin saber que estaba frente a ciertas corporaciones. Eso generó algo simpático que a la gente le gustó. Pero los demás pilotos de Fórmula 1 no son tan así; cuidan su imagen, su vida privada, un montón de cosas.

7 de diciembre, 2024. Franco Colapinto en el circuito Yas Marina (Abu Dhabi).

—¿Franco Colapinto fue más bien disruptivo en la Fórmula 1?

—En el buzo de Franco, en el pecho está estampado Mercedes-Benz. ¿Cómo le gustaría a Mercedes-Benz que fuera la persona que lo representa? Esa es la pregunta que se traslada a todas las marcas. Y ojo: capaz que están contentísimos con cómo los representó Colapinto, pero en los demás pilotos de la Fórmula 1 no se da así. Franco se ha movido de una manera distinta a la norma, que dividió un poco las aguas.

—Todo el año se habló del futuro de Colapinto casi sin disfrutar su presente. Igualmente ¿cuáles crees son sus alternativas para el futuro?

—Sí, nos pasamos todo el año hablando del futuro. Que si va un equipo, que si es el segundo de (Max) Verstappen… Es producto de la ilusión, obvio. Red Bull, por ejemplo, tiene una cantera de pilotos propia, y están ganando y peleando los campeonatos de la Fórmula 2; tiene varios pilotos y muy buenos, y aún tienen otros muy buenos en el Racing Bull. Y hay que pensar que todos esos pilotos que vienen a la cantera de Red Bull, están invirtiendo uno ó dos millones de dólares por año que están aportando a Red Bull para correr. Entonces es difícil que se abandone la cantera por un piloto que tiene cinco ó seis carreras, que anduvo bien en alguna y en otras más o menos. Eso es parte de nuestro imaginario. Colapinto está haciendo un camino bien hecho, los que estamos un poco acelerados somos los que estamos alrededor. Entonces creo que tiene que ir dando los pasos lógicos que tiene que dar un piloto de Fórmula 1.

¿Por qué Franco Colapinto cambió las Fórmula 1 de hoy?

—Y además Colapinto entró casi por emergencia.

—Sí, no estaba ciento por ciento listo; no estaba preparado, no se fue preparando para eso durante todo el año. Un día le tocaron el timbre y le dijeron: “Vení que te tenés que subir a la Fórmula 1”. Por lo cual lo que hizo Colapinto hasta acá es brillante.

—¿Cuáles fueron sus mayores logros en el circuito?

—El primer logro es haber llegado a la Fórmula 1 de improviso, de apurón, sin tiempo para prepararse en lo físico, en lo mental, en conocer los circuitos a través de simuladores. Podría haber sido un fiasco y no lo fue para nada.

—¿Se lleva una "mejor maniobra del mes de octubre, en el GP de Austin ". ¿Dirías que ese reconocimiento tiene relevancia?

—La mejor maniobra, me repito, es sentarse arriba del Fórmula 1, no cometer grandes errores de entrada, y mostrar ser competitivo. La mejor maniobra no fue en la pista, fue fuera de ella, respondiendo a toda la exigencia que tiene la Fórmula 1.

En Yas Marina (Abu Dhabi, Colapinto prueba el auto y el circuito en la previa de la última carrera 2024.

—¿En qué falló?

—En opinión de este viejo mánager de Fórmula 1, creo que a través de las noticias, los rumores, las apariciones de él con público o con gente conocida, se infló un gran globo que no sé si fue positivo. Yo hubiera puesto más concentración en la pista y un poco menos de todo eso. Lo mejor es tratar de ir por el camino correcto. Y creo que Franco Colapinto ya volvió a ese camino correcto.

—¿En qué sentido?

—Fijate que abandonó X (ex Twitter), empezó a estar más concentrado con su equipo. Ese es el camino correcto. Él tiene el talento. Lo que hay que acomodar es lo que está alrededor, que no es lo que provee el talento. O sea, lo mejor está.

—¿Sabés en qué están las negociaciones para su futuro? ¿Corre en Fórmula 1 en 2025?

—Yo lo veo como un probador de Williams.

—¿Es decir?

—Un tercer piloto. Creo que eso es lo que está más cerca y más lógico para su carrera. Y que en cuanto alguno de los dos que está arriba estornude o desacelere un poco, Colapintos e sube a la Fórmula 1 de nuevo. Para ningún piloto es lindo tener un tester (ndr: sinónimo de “tercer piloto” y traducción de “probador”) como Colapinto, que saben que es rápido. Así que creo que él debe jugar, hacer kilómetros. Y yo les pongo la firma a todos que lo van a ver a Colapinto en la Fórmula 1 nuevamente. Tal vez antes de lo que esperan, o si no, ya en la temporada 2026.

1º de diciembre, 2024. Circuito de Lusail (Doha),Colapinto fuera de carrera.

—Año en el que va a haber cambios en la Fórmula 1, ¿no?

—Sí, es un buen momento para hacer una reentrada a la Fórmula 1, porque cambian los reglamentos. Todo es nuevo para todo el mundo. Entonces eso empareja mucho las cosas. Y creo que ahí Colapinto podrá mostrar su talento. Hoy, cuando él va a un circuito, los que están alrededor hace años, van a ese circuito con el mismo tipo de auto, el mismo reglamento de hace rato. En el 2026 eso cambia y pasa a ser algo nuevo para todos.

—Es decir que imaginás para Colapinto un 2026…

—Proyecto para Franco un año en Williams de tester, metiendo presión a los dos que están arriba, tratando de andar muy rápido. Y sin duda que lo veo en el 2026 sentado en un Fórmula 1.

—¿Cómo es la situación contractual de Colapinto con Williams?

—Y, es lo que vuelve difícil su entrada a la Fórmula 1 en el 2025. Tiene firmado un contrato de largo plazo (diez años) con Williams. Entonces es muy difícil que un equipo lo tome y lo ponga por un año o dos a correr en su equipo, porque dentro de un año o dos se va con la tecnología, se va con todo lo que sabe tu ingeniero, sabe cuál es el mejor mecánico para robártelo, etc. Entonces, este año nos encontramos en esa encrucijada. Habrá que esperar.