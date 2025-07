La Interna Fest

Nada marchaba acorde al plan. Tras semanas de escalada, de poco y nada habían servido las presiones en formato de pedidos puertas adentro, que incluyeron al propio Presidente, y filtraciones mediáticas. No hubo caso. La jauría digital del asesorísimo Santiago Caputo se quedó afuera de la lista bonaerense y la reacción de esa militancia disparó una exhibición de verticalismo como nunca se había visto antes en Karina Milei. La que manda.

Con miradas diferentes sobre cuál es el mejor camino para acumular poder y gobernabilidad en la era libertaria, Caputo dejó de machacar sobre la hermanísima de manera directa hace unos meses.

Había asumido, en principio, que el Triángulo de Hierro mileísta era isósceles. Los hermanos componían los dos lados principales y el desigual era él.

La táctica caputista apuntó entonces contra el círculo que rodea a la secretaria General de la Presidencia: los primos Eduardo “Lule” Menem (subsecretario de Gestión Institucional) y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Ambos tuvieron –y tienen– un rol protagónico en el armado nacional de La Libertad Avanza.

La ofensiva política del asesorísimo contra los dos principales operadores karinistas coincidió con la llamativa difusión de negocios que empresas de la familia Menem mantienen con el Estado. A esos pases de factura se les dedicó un amplio espacio, aquí mismo, el último domingo (https://www.perfil.com/noticias/columnistas/caputo-v ende-cara-su-derrota-por-javier-calvo.phtml ).

Después de que el fin de semana se cerrara la inscripción de las candidaturas para la elección en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, la andanada caputista se redirigió hacia otro escudero de la hermanísima, Sebastián Pareja, su armador provincial.

Le endilgaron a Pareja por las redes y algunos medios la selección de muchas candidaturas en manos de personajes que estuvieron vinculados con el massismo o el kirchnerismo. Mientras Las Fuerzas del Cielo, la escudería digital del asesorísimo, apenas va a estar representada en el quinto lugar de la Tercera Sección por Nahuel Sotelo, secretario de Culto. Ni tercero lo pusieron. A un secretario de Estado. Luce como afrenta.

La andanada contra Pareja no sólo abarcó a sus decisiones sobre las candidaturas de LLA que absorbieron al PRO, sino que incluyeron su propia historia, convenientemente novedosa para algunos incautos.

Así hubo quien se enteró que Pareja ingresó hace 20 años como planta permanente del Senado, donde asesoró a Carlos Menem. Luego se sumó a JxC de la mano de Emilio Monzó, lo que le permitió sumarse al Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, el actual gobernador de Entre Ríos. El salto al ecosistema libertario posibilitó que fuera, junto al desterrado por el karinismo Carlos Kikuchi, armador político en la campaña 2023, legislador bonaerense y subsecretario de Integración Urbana, su actual cargo rentado. ¿O sigue cobrando del Senado? Un verdadero conocedor del Estado.

Las críticas salvajes de los propios contra Pareja motivó una respuesta de la hermanísima Karina, con el mismo nivel de brutalidad. “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, fue algo de lo que expresó en su extenso posteo “El Jefe”, como le dice Javier Milei.

Fuentes oficiales comentan que detrás de ese texto obviamente no está el estratega comunicacional Caputo, sino las manos de Lule Menem y del vocero Manuel Adorni, quien consiguió que su hermano –también con sumo expertise estatal– saltara al primer lugar como candidato en La Plata, en vez del tercer puesto inicial. Meritocracia.

En el entusiasmo de su áspero mensaje por redes, la hermanísima escribió –o le hicieron escribir– que “no llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”. Los movimientos de Pareja parecerían desmentirla. Además de su historia, se reciclaron antiguos audios de hace dos años donde el operador admitía sus acuerdos con el massismo en territorio bonaerense.

Acaso en ese mismo sentido, el de autopercibirse como topos autodestructores del mismo Estado que van buscando copar, hay que entender el ímpetu de Pareja –y de los Menem– por poblar de dirigentes militantes una nutrida cantidad de delegaciones de PAMI y Anses en todo el país. Con revisar las flamantes listas de candidatos libertarios en la Provincia se detectarán peculiares coincidencias. Ni hablar cuando se ahonde en el financiamiento de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Efdap), de cuadros “parejistas”. ¡Ay esta casta!

Consciente de su derrota y del cruento impacto en sus adláteres celestiales, Caputo hizo varios movimientos. En público, evitó acompañar el martes a Milei al estrafalario evento autodenominado La Derecha Fest en Córdoba, donde sí reapareció el caputista Daniel Parisini (a) Gordo Dan, que se había llamado a un súbito silencio.

El jueves, al día siguiente del posteo de Karina, el asesorísimo intentó disimular los golpes. Se hizo ver en el restaurante principal de La Rural, justo cuando visitaba la exposición agroganadera y almorzaba allí su tío segundo, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. También dejó trascender que en esa misma jornada mantuvo una larga reunión, a solas, con el jefe de Gabinete, el re-empoderado Guillermo Francos. Marketing de la ejecutividad.

Caputo dejó entrever además que se limitará en la campaña a la estrategia comunicacional. Que se apure: Pareja y los Menem ya bajaron líneas discursivas para los candidatos bonaerenses. Sin consultarlo, claro. Y pretendió instalar que él no estaba detrás de los misiles contra Pareja. Hasta se calificó a los críticos enardecidos como “electrones sueltos”. Que la inocencia les valga.

Semejante desvío conceptual enternece tanto como la actitud de incendiar a Pareja –o a los Menem– y ponerla a salvo a Karina de cualquier sospecha, cuando se sabe dentro y fuera del oficialismo que ellos son ella. ¿Candidez, cobardía o manipulación?

De la resolución de esta interna despiadada ya no dependen sólo cargos electivos y ejecutivos, posicionamientos político-mediáticos o negocios con el Estado de escasa transparencia. Sobre todo, incide en cómo se va a reconfigurar el Gobierno luego de los resultados electorales, primero en las provinciales bonaerenses y luego en las nacionales de octubre. Lo mejor, o lo peor, está por verse.