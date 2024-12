Bullrich acusó al exembajador en Venezuela, Oscar Laborde, de ser un "representante del régimen" de Nicolás Maduro

Patricia Bullrich confrontó al exembajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, quien habría llevado a cabo negociaciones extraoficiales con el gobierno de Nicolás Maduro para entregar cartas de los familiares a Nahuel Gallo, el gendarme detenido en ese país.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Gustavo Damián González, quien expresó que, “lo que inicialmente parecía un asunto menor, un hecho aislado relacionado con un gendarme detenido, se ha convertido en un conflicto internacional”.

Cuáles son los motivos por los que creció este conflicto

Según el entrevistado, esto ocurrió porque tanto el ministro de Seguridad como el presidente argentino, y también el presidente de Venezuela, “lo elevaron a esa categoría” y ahora “estamos ante una nueva etapa en este conflicto, que no solo es internacional, sino que también genera debates internos, como en el caso de Oscar Laborde, un hombre influyente de la política argentina en Venezuela”.

Cómo es el vínculo de Oscar Laborde con el gobierno venezolano

Con respecto a Laborde, González mencionó que, “no ocupa ningún cargo formal dentro de la diplomacia venezolana, aunque sí tiene un rol informal” y esto significa que cualquier acción en ese sentido “no puede ser tomada por un Estado soberano como el de Venezuela en relación con otro soberano como Argentina, independientemente de las relaciones personales entre los grupos o sectores involucrados”. Y añadió: “Estamos hablando de un gobierno nacional que no se caracteriza por ser moderado y de una Venezuela bajo un régimen dictatorial”.

Cuál es la situación actual del gendarme detenido

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que, “sin dudas es un conflicto internacional” y si bien, se trata de un gendarme nacional, lo cual “agrega un componente significativo”, si fuera un ciudadano común, detenido por cualquier motivo sin justificación, “los tratados internacionales y los derechos fundamentales, como el hábeas corpus, permitirían pedir la localización del detenido, tal como lo ampara nuestra Constitución”.

Además, González mencionó que, este conflicto “sigue abierto” y, “no solo se pronunció Nicolás Maduro sobre el caso, sino también el presidente de la Nación, y la ministra de Seguridad están al tanto”.

Para finalizar, el analista político agregó: “Hoy, con este nuevo capítulo, el conflicto se extiende más allá de Venezuela, involucrando a personajes como Oscar Laborde, que tienen cierta influencia en este contexto político”.