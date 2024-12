A partir de la puja entre Casa Rosada y las provincias que no logró resolverse en el Congreso, el Gobierno resolvió este lunes 30 de diciembre oficializar la prórroga del plan de gastos de 2023 por segunda vez, un hecho histórico en Argentina. Así, el Presupuesto para 2025 se define en el Boletín Oficial como una consecuencia de no haber llegado a un acuerdo, pero deja abierta la puerta a “adecuaciones que deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional”.

La normativa, detallada en el decreto 1131/2024 del Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante las últimas semanas se sabía que la primera opción de la administración libertaria era prorrogar la hoja de cálculo de 2023 ante las negociaciones suspendidas con los gobernadores debido a los reclamos que atentaban con la 'premisa inviolable' del déficit cero.

“A partir del 1° de enero de 2025 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023”, detalla el primer artículo del decreto.

Histórico: el Gobierno prorrogó el Presupuesto de 2023 por segunda vez

El segundo artículo del decreto 1131/2024 habilita a Guillermo Francos “a adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga mediante el artículo 1° del presente decreto con el fin de dar cumplimiento a los incisos 1 y 2 del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, como así también a efectuar las modificaciones institucionales, en el marco de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), sus modificatorias y complementarias”.

Este panorama era denunciado por la oposición, dado que de esta forma el Ejecutivo contará nuevamente con discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, socavando la transparencia. Fue el 19 de noviembre cuando José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, suspendió la reunión donde buscarían emitir dictamen para convocar a sesiones extraordinarias. “Que quede claro: la voluntad de esta comisión y el Poder ejecutivo es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener Presupuesto 2025”, había asegurado Espert.

En este sentido, Luis Caputo ya había defendido la prórroga del Presupuesto el 5 de diciembre cuando, desde Montevideo, dijo que "prefería" el tratamiento del proyecto "porque es buena señal. Pero, si para que pase hay que arriesgar o sacrificar nuestra ancla fiscal, que es lo más importante de nuestro modelo, no vale la pena", sugirió. Respecto a los reclamos de los mandatarios provinciales, Caputo dijo que "con el crecimiento proyectado del año que viene las provincias recibirán más". "Me encantaría dar más a las provincias, pero los que no tenemos plata somos nosotros", agregó en comunicación con LN+.

Finalmente, el oficialismo no convocó a extraordinarias y el proyecto que había presentado Milei en una cadena nacional desde la Cámara de Diputados quedó en un cajón. En aquel proyecto, el mandatario prometía “cambiar para siempre la historia de nuestro país”, al ponerle un "cepo al Estado". “Para mí el destino de un pueblo se juega en las definiciones económicas que tomo, porque solo sobre la base de una economía sana las personas pueden ejercer verdaderamente su libertad”, había reflexionado en su alocución, con fuerte énfasis en “blindar” el equilibrio fiscal.

