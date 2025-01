Jorge Asís: "Poner a un tipo decente en la provincia del pecado fue un mérito de Cristina Kirchner"

El analista Jorge Asís analizó el escenario político y mencionó que Javier Milei domina la alianza con Mauricio Macri, celebró la jugada de Jorge Macri de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que “el peronismo debe pelearse en años pares y conciliar en años impares”. “Axel Kicillof debe ser el gobernador que más molesta al presidente Milei”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jorge Asís es escritor, periodista y analista político. Además, fue embajador argentino en Portugal, secretario de Cultura de la Nación y delegado permanente de la Argentina ante la UNESCO. Sus novelas se convirtieron en clásicos de la literatura argentina: Flores robadas en los jardines de Quilmes, Los reventados, entre otras. Relató como nadie la Argentina mundana de la dictadura en las crónicas firmadas por Oberdan Rocamora que se publicaron en el diario Clarín entre 1976 y 1980. Actualmente, sus análisis políticos son una constante en la televisión, la radio y en Internet en Argentina. Además, escribe para su propio portal, Asís Digital.

¿Podés explicar si el que cambió fue Lanata o el que cambió fue Clarín, o si finalmente los dos se adaptaron al discurso de época?

Desconocía que era para hablar del tema de Lanata o del tema Clarín. Te habrás dado cuenta, que no hubo una sola palabra mía con respecto a lo de Lanata.

¿Y sobre Clarín?

Sobre Clarín ya hablé mucho también, demasiado, pero tampoco quiero esquivar la cola a la jeringa. Intuyo que se encontraron Lanata y Clarín, pero en realidad es todo muy reciente, y yo no tengo interés, y por respeto a todos los amigos de Lanata... Lo que me interesa es el fenómeno de la comunicación, y quien más lo supo encarnar fue este muchacho tan ingenioso que acaba dolorosamente de morir. Este muchacho, que me parece que es creador y absolutamente innovador, fue un gran protagonista de las operaciones políticas.

No quisiera introducirme ahora en nada que pueda contener una visión muy crítica. Te puedo simplemente simplificar alguna concepción mía general. Lo más ingenioso de Jorge Lanata fue la concepción de la grieta, y con las exequias, con los homenajes, con las repercusiones de este momento tan terrible que le tocó vivir, la grieta estuvo en un estado de representación. No hubo mejor escenario de identificación de la grieta que los homenajes y los silencios dignos que ocasionó la muerte de Lanata.

Y en ese sentido, ¿te impresionó, te llamó la atención o te pareció lógico las críticas de los seguidores de Cristina Kirchner y de los seguidores de Milei, simultáneamente, al mismo tiempo?

Muchos intentaron hacerme hablar del tema. Por el afecto y el respeto que te tengo, me dijeron que vos querías hablar conmigo e inmediatamente dije que sí. Pero, ya que estamos en el baile, bailemos.

Me parece que lo más digno para aquellos que no fuimos amigos o deudores en lo personal, no me pareció ético incorporarme al festival de homenajeadores. En todo caso, esperaría un tiempo, y lo tomaría como tema real de la comunicación. Tu pregunta es muy profunda. En realidad, se modificaron los dos, se entendieron los dos, Lanata y Clarín. Pero hay que analizar un comportamiento pragmático de un tipo muy ingenioso y creativo que arranca a los 26 años con una financiación un poco cuestionable. Pasar de de Gorriarán Merlo a Héctor Magneto es muy controversial, muy impactante y efectista, pero en realidad, me parece que la peripecia comunicacional de Jorge Lanata es para tomarla como un tema de libro.

O quizás la peripecia de Clarín es una metáfora de la Argentina…

La metáfora de la grieta la demostraron todos los episodios que tuvieron que ver con su muerte. Lo que más me llamó la atención fue la toma de un tema doloroso como el duelo de Lanata como un pretexto muy eficaz para hacer un antiperonismo muy violento y fuerte. Cuando vos ves silencio del otro sector de la grieta, que tan ingeniosamente identificó, es un silencio excesivamente elocuente, y en mi caso, te diría, digno. Ahora, otra cuestión es la Doctora. Las cosas que dijo Lanata de la Doctora, y lo que fue el comportamiento profesional de Lanata en momentos decisivos, no es para que nadie se desviva en elogios y homenajes.

Quien aprovechó la muerte de Lanata para producir un efecto asociativo fue el expresidente Mauricio Macri, quien dijo: "Pronto nos veremos allá en el cielo". Evidentemente transmitió que cree que las denuncias de corrupción de Lanata en el caño televisivo que implicaba el grupo Clarín crearon las condiciones de posibilidad para que él fuera presidente ¿Cómo lo ves hoy a Mauricio Macri? ¿Crees que está en su peor momento?

Si dejamos el caso de Lanata te diría que hoy Jorge Macri, en acuerdo con su primo Mauricio Macri, prácticamente modificaron el panorama político en Argentina. La decisión de Jorge Macri de desdoblar las elecciones modifica completamente el tablero político. Se debe hablar de política de otra manera, porque hablar de política es hablar también de lucha por el poder, y en este momento el poder está en ebullición y en estado de asamblea.

Lo dice Guillermo Francos: la alianza PRO, o sea de los Macri, con La Libertad Avanza es una alianza que no se ve muy próxima. Es bastante compleja y de muy difícil implementación. Macri puede pensar que es Karina Milei que no lo quiere, o que Santiago Caputo no lo quiere. El problema es que tal vez cuesta aceptar que quien no lo quiere es el presidente Milei. Y el presidente Milei necesita del Macri que valía, de aquel Macri que tiene tantos diputados que son los que le permiten llegar a la cruzada de los 87 héroes que puedan legitimar sus vetos.

Consideran, con acierto, que el electorado de Macri ya lo tienen. Y, como dice alguno de ellos, Macri se quiere sentar como si todavía valiera 40, cuando en realidad lo que vale es cinco o seis. Ahora es una cuestión de implementación política, y por eso me parece muy acertada la decisión de Jorge Macri de lanzar directamente el desdoblamiento electoral, que eso condiciona prácticamente a todo el resto de la política argentina.

¿La ves como una decisión de Jorge Macri o de Mauricio Macri?

Yo creo que es una decisión de Jorge Macri, que es él el que pone el cuerpo y la decisión, pero cualquiera que tenga alguna información sabe que Jorge Macri no está en condiciones de hacerlo sin el acuerdo y el consentimiento de su primo Mauricio Macri. No tengo información específica, pero la medida me parece brillante e inteligente. Valora mucho más la posición de lo que significa todavía culturalmente PRO en materia de poder, que es el manejo de la Capital desde hace casi 18 años.

Uno podría decir que gobernadores como el de Entre Ríos o como el de Chubut, del PRO, son autónomos del PRO. Lo que realmente cuenta es el de la ciudad de Buenos Aires.

Por supuesto. Macri llega a conquistar la ciudad gracias a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, en el 2007, no aceptaba que Jorge Telerman fuera el candidato del peronismo. Tendríamos que remitirnos a Cromañón y a su cuñado de la época, Aníbal Ibarra. Se inventó la candidatura de Daniel Filmus, y al desdoblarse el voto, que podía ser oficialista, le permitió a Mauricio Macri sentarse como alcalde de la Capital Federal.

De la misma manera, diría que lo mismo sucedió con la división del peronismo en el 2015. Si contabilizás los votos que sacó Scioli y los que sacó Massa, podría haber ganado un gobierno peronista, pero no fue así. Macri también tuvo la suerte en el 2015 de otra división del oficialismo de la época que le permitió sentarse directamente como presidente de la República.

Es una jugada muy inteligente, que es lo que ahora, después del problema de las irregularidades de aquel Macri del 2015 al 2019, motiva también por un error. En aquel momento, los muchachos decían que era un hallazgo haberla subido al ring a la Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Todos estaban fascinados por esa brillante estrategia de Durán Barba y Marcos Peña. Yo les dije: “¿Y si te gana?”. Bueno, y les ganó con Alberto Fernández. En la última elección con Sergio Massa, después de uno de los peores gobiernos de la historia de Argentina, como fue el de Alberto Fernández, estuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta.

Ahora viene un ajedrez, un análisis político bastante más detallado, con una Karina Milei que quiere armar un partido nacional junto con mis amigos los Menem. Posiblemente tenga mucha suerte, pero ¿a quién le van a sacar votos con ese gran partido nacional? Me parece que son los votos que tal vez ya tiene, y es un electorado que se comparte. Ahora, esta jugada de Jorge Macri activa a los PRO y a los conocedores del análisis político de todo el país.

¿Le ves entonces uñas de guitarrero a Jorge Macri?

No solamente le veo uñas de guitarrero. Maneja el territorio que fue clave en su momento del radicalismo, y que la clave del PRO. Creo que el ala macrista de lo que fue Juntos por el Cambio puede convertirse en la figura más rutilante, influyente y significativa. Tiene tres años más todavía para gobernar el maxiquiosco de la Capital. Donde tocás, sabés que tocás intereses, y tres años más de manejo de esta capital lo convierten en una figura muy importante. Es prácticamente un gobernador.

Y en ese sentido, el PRO en la provincia de Buenos Aires, con los golpes que recibe Ritondo y que han recibido los anteriores candidatos, no tiene una fuerza provincial como tuvo en el pasado. Jorge Macri también quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy Jorge Macri se convierte en el primus inter pares del PRO.

Y te diría que sí, salvo que Mauricio tenga ganas de ser candidato a senador y de ponerse en la cancha de una forma muy activa. Hoy, en la relación Milei-Mauricio, Milei domina ampliamente ese campo. Por supuesto que domina a partir de las imperfecciones que tuvo Mauricio.

¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires con el tironeo entre la Doctora y Axel Kicillof?

Es un tema absolutamente apasionante porque yo al peronismo lo veo también con oportunidades en la Capital, que no vence desde que fue candidato Erman González en pleno menemismo.

Axel Kicillof debe ser el gobernador que más molesta al presidente Milei. El problema es que Milei, que todos creen que es un economista loco, es un fenómeno político. Milei sabe de política, y sabe lo suficientemente de política como para dominar el juego de las categorías. Quizás Kicillof, lo demuele en un discurso, pero, al mismo tiempo, la Doctora hace un tuit y, entre pelearse con Kicillof y con la Doctora, Milei, que conoce el juego de las categorías, prefiere subirla al ring a la Doctora. Así, corre el mismo riesgo que Macri en su momento por influencia de Jaime Durán Barba, Marcos Peña o todos aquellos que ya no están.

“Kicillof no es ningún tonto y sabe el valor de cada una de las cajas, pero no pide contraprestación”, sostuvo Asís.

El peronismo tiene que pelearse en los años pares y tratar de conciliar en los años impares. En los años pares, peleate, y en los años impares, resigna, concede o triunfa. Lo que no podés es pelearte en los años impares, porque no vas a ganar, y el peronismo dividido no puede ganar. Razón por la cual, en los años impares, todo insta al consenso. La Doctora en la provincia de Buenos Aires es un atributo formidable porque tiene por lo menos un 30% de electorado absolutamente a su favor. Debe ser la única política argentina que tiene votos propios. Y Kicillof, que venía entretenido con una pelea con Máximo Kirchner, hasta que asumió, con dolor, que la pelea también era con la Doctora. La Doctora va a ser candidata en 2025, como perfectamente puede ser candidata a presidenta en 2027, porque va a tener 74 años en momentos en que Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos con 78 años. Yo no veo un solo motivo por el cual la Doctora no pueda ser candidata a presidenta.

Todo lo que le pasa tiene motivaciones absolutamente políticas. La odian por cuestiones políticas y la condenan políticamente. Es una mujer que no puede salir, no puede ir a tomar un café al Patio Bullrich ni al Hotel Alvear. Tiene que ir del Instituto Patria al Calafate o a su casa. Todo lo que tiene que ver con ella tiene que ver con la política. Conoce el juego de las categorías y es una mujer de 71 años.

Esa recomendación que se le hace al peronismo de pelearse en los años pares y amigarse en los años impares para ganar las elecciones, ¿no le cabe también a los libertarios y a Javier Milei?

Lo que pasa es que la Argentina está muy fragmentada. Todos los espacios son bastante proclives a dividirse por dos o por tres porque hay un gran deseo de protagonismo que se contradice con la categoría intelectual de los personajes. Me parece que el peronismo tiene que llegar a un acuerdo. En el peronismo, la pelea es por cajas, no es solamente por protagonismos. La gran apuesta de la Doctora en la provincia de Buenos Aires fue ponerlo a Kicillof, un muchacho con apariencia bolchevique, rusito, académico, especialista en Keynes y decente. Poner a un tipo decente en la provincia del pecado fue un mérito de CFK.

Kicillof no es ningún tonto y sabe el valor de cada una de las cajas, pero no pide contraprestación. No está en esto para hacer fortuna, y se pone a arbitrar en medio de algunas cajas. Una cosa es pelearse con Máximo Kirchner, pero vos tenés que tener en cuenta cuáles son los territorios que maneja Máximo Kirchner, que son muchos. Este es el problema de la provincia de Buenos Aires: tenés que llegar a un acuerdo entre temas y entre personajes pesados. La gran discusión entre Lomas de Zamora y La Matanza, que tiene que ver con la tercera sección electoral, no es una discusión por sistemas políticos, ni metodológicos, ni por frases de Perón. Son discusiones de cajas muy importantes.

“Un decente en la provincia del pecado” es un gran título…

Esto que digo yo también se puede adaptar a Milei y Macri. En este momento, la discusión está por otro lado. Es por la hidrovía, es por las cercanías, las proximidades, los intereses reales o aparentes que están en juego. Y hoy Milei, que es el animador de la política argentina, que es el hombre que, con el rigor de la motosierra, puede pensar en cometer la tontería de sacarle la custodia a la señora Fabiola.

Lo veo hoy con esa facilidad que tiene para equivocarse, incluso con aspectos de la historia argentina. Esta es una gran discusión que tengo yo con mis amigos menemistas, que se alarman por mis críticas a Milei. Lo que pasa es que yo entiendo el menemismo como un fenómeno cultural del peronismo, como lo fue el kirchnerismo también. Los homenajes y las celebraciones que le hace Milei a Menem son un Menem casi inventado por él, porque en realidad Menem fue ese fenómeno del peronismo y, después de haber sido presidente, fue también candidato a presidente por el peronismo. Separarlo del fenómeno peronista me parece que es un error.

Vos también sos un fenómeno de la comunicación argentina. Compartís con Lanata esa gran capacidad de síntesis, de ser un gran titulador y, al mismo tiempo, esta cosa iconoclasta de que vos sos amigo de ellos, pero los criticás. Hay algo que te llama a decir lo que a vos te parece. Perdón por hacerte hablar de Lanata al comienzo, pero creo que hay puntos en común entre los grandes de la comunicación argentina, más allá de sus ideologías.

