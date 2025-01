"El salario promedio de la economía es de $400 mil y pico", aseguró el presidente Javier Milei en declaraciones recientes a Radio Mitre sobre los dichos de su vice, Victoria Villarruel, quien consideró que gana "dos chirolas" en relación a los 3,7 millones de pesos sin descuentos que cobra por mes. Pero la respuesta no sólo "disciplina" a la funcionaria, sino que pone en evidencia de parte del Primer Mandatario argentino una realidad dolorosa, porque, en promedio, los argentinos que trabajan ganan 400 dólares por mes. Y del 25% que más gana en el país percibe desde 500 mil pesos, aunque la canasta básica fue de 1 millón en noviembre pasado para no ser considerado "pobre".

Como si fuera poco, la afirmación da por tierra con una que circuló hace unos días su vocero, Manuel Adorni al señalar que "el salario real promedio de la economía hoy está en los 1100 dólares".

Milei adelantó que los jubilados que ingresaron por moratoria cobrarán menos que el resto

Cuando parecía que la polémica por los aumentos de las dietas a los senadores quedaba atrás con la firma de un decreto que sigue congelando los salarios hasta el 31 de marzo, fue la misma Villarruel quien volvió a encender la polémica al detallar que cobra $ 3.764.821 sin descuentos "No alcanza a nadie que viva de un sueldo con honestidad", se quejó.

Y entre otras cosas argumentó: “Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno de mi función”.

A partir de esas declaraciones de Villarruel sobre sus ingresos, el Presidente la acusó de “casta desconectada de la realidad” y en declaraciones a Radio Mitre admitió la dolorosa realidad de la caída del salario en la Argentina: “El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000", admitió el propio Milei.

Salarios promedio del tercer trimestre de 2024

Mas allá de Villarruel, el dato objetivo compartido por el presidente Milei se cruza con el aportado por su vocero, Manuel Adorni, quien el 26 de diciembre pasado aseguró en conferencia de prensa que "El salario real promedio de la economía hoy está en los 1100 dólares y no en los 300 que nos habían dejado en diciembre de 2023".

Sin embargo, el vocero estaría aludiendo al RIPTE, el indicador que mide la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables que en noviembre 2024 fue de $1.178.925,33, aunque este no es un indicador de la evolución de los salarios, sino un indicador previsional. Esto se debe a que el RIPTE no incluye a todos los conceptos salariales ni a la totalidad del empleo asalariado registrado.

"Este indicador precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado", asegura el gobierno en su site oficial www.argentina.gob.ar.

En su entrevista con Radio Mitre, el presidente Milei aseguró: "El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso", al referirse al ingreso de Villarruel. "Usted va, entra a la página del INDEC y mire los datos de distribución del ingreso (...) O sea, el salario promedio es 400.000 y pico de la economía. O sea, y debajo de eso usted tiene el 75% de la población", admitió.

Salarios mínimos mínimo

Y la situación de la caída del salario recrudece si se piensa en el salario mínimo. Un informe de mediados del 2024 de Statista ubica a la Argentina en el anteúltimo lugar del ranking de ingreso básico, sólo superando a Venezuela. Medido en dólares, el salario mínimo de la administración Milei en ese momento del año era de 163 dólares, frente a los 675 de Costa Rica, que se ubicaba con el salario mínimo más elevado en América Latina en 2024.

Por lo pronto, esa situación no tendrá cambios rotundos, porque para marzo de 2025, el gobierno definió que la cifra llegue a $296.832. Una mejora frente a los 160 de mediados del 2024, pero lejos de los requerimientos para no ser no ser pobres.

Cabe recordar que los gremios y los empresarios no llegaron a un acuerdo en la última reunión del Consejo del Salario y el gobierno tuvo que "laudar" para definir el nuevo ingreso mínimo. Al respecto, el vocero Manuel Adorni defendió la posición oficial de fijar la cifra en $279.718 para enero 2025 y sostuvo que es el "Salario Mínimo que (el Gobierno) cree acorde", al tiempo que calificó como "razonable" el número fijado para diciembre con incrementos mensuales escalonados hasta marzo de 2025.

Según los datos del vocero, "en 2019 el salario mínimo era de 16.875 pesos, 210 dólares; en el 2020 de 125 dólares; en el 2021 de 157 dólares; 2022 de 179 dólares; 2023 de 156 dólares y 2024 de 231 dólares" y agregó: "No traje la comparativa de poder adquisitivo, pero lo que quiero referir es que somos razonables cuando no se ponen de acuerdo y nos toca laudar y que esto mejora en dólares el Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador".

Los datos pueden mostrar una mejora evidente, pero la comparación carece de valor si una canasta básica para no ser pobre en noviembre pasado en la CABA fue de 1 millón de pesos.

