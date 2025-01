Javier Milei adelantó que los jubilados que ingresaron por moratoria cobrarán menos que el resto. Además, volvió a postergar hasta 2027 su promesa electoral de dolarizar. En una entrevista con Radio Mitre, aseguró que 2024 fue utilizado para “sanear” el balance del Banco Central.

“Estamos trabajando arduamente para que las jubilaciones de los argentinos cada vez sean mejores. Y, le comento, una vez que quede totalmente recompuesta la situación de los jubilados, empiezan a recibir más que proporcionalmente aquellos que hicieron los aportes completos”, anticipó el Presidente. Justificó esto con que “hay que dejar en claro la atrocidad que hizo la irresponsable e impresentable Cristina Fernández de Kirchner jubilando gente sin aportes”.

El 23 de marzo vence la única moratoria vigente, lo que obligará a las mujeres que cumplan 60 años y los hombres de 65 que no tengan los treinta años de aportes a seguir trabajando hasta completarlos o a resignarse a la pensión universal por adulto mayor, por lo que cobrarán solo el 80% del haber.

De los cinco millones y medio de jubilados actuales, el 68% ingresó por moratoria, de acuerdo a la Subsecretaría de Seguridad Social. Además, entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el padrón de jubilados y pensionados del sistema previsional nacional creció en 260.349 personas. De ese incremento, 230.390, es decir el 88,5%, corresponden a quienes se jubilaron a través de la moratoria, mientras que solo 29.959, el 11,5%, lo hicieron mediante el trámite general al contar con los treinta años de aportes requeridos. En resumen, nueve de cada diez nuevos jubilados accedieron gracias a la moratoria.

“Lo primero que tienen que comprender es que los jubilados hoy ganan más que cuando nosotros asumimos”, lanzó el mandatario. “Segundo, nosotros hicimos algo por los jubilados que nadie se da cuenta. El sistema de jubilaciones es un sistema de reparto, y el fondo de garantía de sustentabilidad es un fondo que obtiene retornos para pagarles a los jubilados una parte. Nosotros, el fondo de garantía de sustentabilidad con las mejoras macroeconómicas que hicimos, ha volado en su capitalización, por lo cual nosotros de largo plazo hemos mejorado las jubilaciones mucho más de lo que la gente se imagina”, planteó.

Por otro lado, se refirió a los dólares. “Si cerramos un acuerdo con el FMI y/o con fondos de inversión muy importantes, esos fondos no se van a usar, como hacía el kirchnerismo, para financiar el gasto público”, denunció el Presidente, pese a que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no se tomó deuda con el organismo multilateral, sino por el contrario, se canceló su totalidad, mientras que el último que acudió al ente fue Mauricio Macri. “Vamos a tomar esos fondos para que el Tesoro le cancele deuda al Banco Central. Entonces, ¿cuánto es la variación de deuda bruta? Cero. El Tesoro sigue debiendo lo mismo, pero ahora le debe más a un acreedor y menos al Banco Central”, continuó Milei.

“¿Qué quiere decir?”, se preguntó y, al mismo tiempo, respondió: “Que esos dólares van a quedar en el BCRA para robustecer la hoja de balance, y cuando usted mejora el patrimonio del Central quiere decir que la moneda suya vale mucho más; quiere decir que está matando la inflación”, opinó. “Cuando usted logra un nivel de capitalización tan grande del Banco Central, bueno, puede ser que en algún momento esa capitalización sea tan grande que puedan dolarizar. Y el paso siguiente es cerrar el BCRA. De hecho, la competencia de monedas ya está lanzada”, consideró. Ante esto, lanzó: “La dolarización demanda por lo menos dos años más. Este año estuvimos saneando el balance del Banco Central”.

También respondió a las críticas sobre el intervencionismo en el tipo de cambio, que lo mantiene encarecido y le hace perder competitividad al país. “Si usted tiene la moneda apreciada, su PBI per cápita corriente, que hoy es US$ 15 mil en el caso argentino, debería ser superior al de PPP (por el inglés de ‘purchasing power parity’); si usted tiene la moneda depreciada, su PBI corriente de US$ 15 mil tendría que estar debajo del de PPP”, estableció. A esto le agregó que “el PBI en PPP de Argentina es de US$ 30 mil. Argentina en rigor podría soportar un tipo de cambio que es la mitad del que tiene hoy”. Lo que en castellano se define como paridad del poder adquisitivo (PPA) compara el valor de las monedas de diferentes países basándose en lo que pueden comprar bienes y servicios similares; es decir, cuánto cuesta una canasta de productos en distintos lugares.