Reservas en tensión: el Gobierno corre el riesgo de incumplir la meta con el FMI y sale a la caza de dólares

Mientras el dólar oficial oscila entre las bandas fijadas por el nuevo esquema cambiario, el gobierno de Javier Milei no acumula reservas internacionales y complica las chances de cumplir con la primera meta de acumulación pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último acuerdo. Se acerca una fecha clave de revisión del programa y analistas de distintas ideologías coinciden en que la administración libertaría no lograría honrar el objetivo, lo que explica la aceleración del plan "blanqueo permanente" anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En concreto, el "Día D" llegará el próximo 13 de junio. Para ese entonces, el equipo económico debería acumular unos US$ 5.000 millones. Bajo la premisa de no intervención en el mercado de cambios, las reservas del Banco Central de la República (BCRA) cayeron más de US$ 1.000 millones desde el punto máximo alcanzado tras el giro de los fondos frescos del FMI y el Banco Mundial por US$ 13.500 millones.

Qué es el "punto Anker", el factor clave del plan económico que obsesiona a Caputo y su equipo

¿El Gobierno incumplirá la meta de reservas con el FMI?

Un informe de la consultora Equilibra advirtió que las tenencias netas del BCRA, que se obtienen restando el swap con China, los encajes bancarios y la deuda a un año vista, se ubican en un terreno negativo de US$ 8.500 millones cuando el objetivo es cerrar junio en US$ 2.600 millones. Con el ingreso de nuevos recursos de organismos internacionales y la ampliación de un REPO, el número se elevaría a US$ 600 millones en territorio positivo. De esta manera, restaría conseguir US$ 4.400 millones en poco más de un mes.

El principal obstáculo radica el diseño mismo del régimen cambiario. Este establece que el Central solo podrá comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en el momento en que el tipo de cambio oficial mayorista perfore el umbral inferior de $1.000, pese a que el Fondo habilitó la adquisición de divisas dentro de las bandas. Por el momento, el dólar bascula en el rango de $1.150 y $1.180 y ata de manos a la autoridad monetaria, aunque el Gobierno confía en que, eventualmente, retrocederá hasta el punto de compra.

"Si observamos la estacionalidad del mercado de cambios, estamos en los mejores meses del año para conseguir dólares dada la cosecha gruesa (abril-junio). A partir de agosto, la situación puede complicarse: más demanda de dólares por turismo y más dolarización de carteras pre-elecciones, que ahora sin restricciones para las personas humanas, vuelve a ser relevante en el mercado de cambios", alertaron desde Equilibra.

En las usinas oficialistas confían en que el período de mayor liquidación del campo con un menor nivel de retenciones, sumado a un apretón monetario y a la iniciativa que impulsa Caputo para "sacar los dólares de abajo del colchón" estimulará la oferta de divisas y reducirá el tipo de cambio por debajo de los $1.000.

En efecto, el titular de la cartera económica anunció que ultima los detalles de una serie de medidas para incentivar el uso de los billetes verdes que se encuentran fuera del circuito formal. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), esa cifra trepaba a US$ 271.247 millones al cierre de 2024.

"Más allá de los factores monetarios, una moneda fuerte llevará a un déficit de cuenta corriente que, con financiamiento limitado, eventualmente presionará sobre el tipo de cambio, provocando una depreciación real de alrededor del 20% entre el 3T25 y el 4T25, salvo que se obtengan mayores ingresos de capital o financiamiento", pronosticaron los analistas de Max Capital en su último reporte.

Las reservas caen y el BCRA no interviene

A finales de abril, las reservas internacionales brutas anotaron un récord en la era Milei al tocar los US$ 39.279 millones. Desde entonces, transitan un sendero descendente que las ubicó en US$ 38.155 millones al cierre de este viernes 9 de mayo, lo que implica una pérdida de US$ 1.124 millones en menos de dos semanas.

De ese retroceso significativo, US$ 612 millones corresponden al pago de intereses de un vencimiento con el FMI, asociado al préstamo tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y renegociado por la gestión de Alberto Fernández en 2022. A ese impacto se suma la caída en la cotización del oro registrada en las últimas jornadas.

A propósito del calendario de deuda, el director de la consultora CP, Pablo Moldovan, vislumbró un desafío para hacer frente a los pagos ya que el Gobierno reconoció que no regresará a los mercados voluntarios en 2025: "Tiene vencimientos por más de U$S 16.000 millones en los próximos 9 meses. Aún si el FMI desembolsa según lo pactado, en ene-26 nos habremos gastado el equivalente al financiamiento que nos dieron".

En efecto, el acuerdo rubricado con el prestamista de última instancia presenta un apartado en el que se destaca este tema: "Se espera que una implementación decisiva del programa y una acumulación temprana de reservas conduzcan a una reducción de los diferenciales soberanos y a un reingreso a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables (y sostenibles) hacia principios de 2026".

"El financiamiento no se utilizaría para aumentar el endeudamiento externo, sino más bien para gestionar mejor las importantes obligaciones que vencen, con el compromiso de las autoridades de reducir anticipadamente la exposición al Fondo si las condiciones lo permiten. Mientras tanto, continuarán los esfuerzos para resolver litigios pendientes y alcanzar acuerdos sobre las obligaciones en las que ya se han dictado sentencias definitivas", reza el documento.

En tal sentido, Moldovan consideró que incumplir la meta con el organismo presidido por Kristalina Georgieva no es neutral ya que "se usan los dólares del Fondo para pagar deuda; eso reduce la demanda de dólares en el mercado (ni el Tesoro ni el BCRA compran en el mercado); y como hay menos demanda, el dólar se estabiliza en un nivel más bajo".

"Usar los dólares del FMI (sin acumular reservas) implica subsidiar el precio del dólar para importaciones, turismo y la Formación de Activos Externos (FAE). Bajo este esquema, la dinámica de reservas amenaza con ingresar otra vez en modo 'goteo y cuenta regresiva'. Así, se entiende el apuro oficial por encontrar nuevas fuentes de dólares, entre ellas un nuevo blanqueo", acotó.

El hilo rojo de las reservas y el riesgo país

Respecto al retorno de la Argentina a los mercados de deuda, que se cerraron en 2018 durante la gestión de Macri, será un paso crucial y obligatorio de cara a 2026. El año que viene vencen US$ 28.000 millones entre bonistas, FMI, entidades internacionales y swap chino.

La posibilidad de emitir bonos para refinanciar los vencimientos, como hacen las economías estables, dependerá de la baja del riesgo país - hoy en 678- por debajo de los 400 puntos básicos. A su vez, ese objetivo está anudado a la acumulación de reservas en el Banco Central.

Un reporte de Estudios Económicos del Banco Provincia detectó una correlación estrecha entre reservas y riesgo país: a mayor ratio, menor costo de financiamiento. "Para poder colocar deuda en los mercados internacionales, el ratio Reservas/PIB no debe ser menor al 10%. Bajo este supuesto, las Reservas deberían pasar de los US$ 38.000 millones actuales a US$ 60.000 millones para volver a los mercados", indica el texto.

Y concluye: "Para tener éxito, el esquema de financiamiento de la gestión Milei deberá ser inverso al que tuvo la de Macri: una primera mitad afuera de los mercados privados, pero con el Fondo adentro (2018/2019-2024/2025), y una segunda sin el Fondo como primer prestamista, pero con los mercados ocupando ese lugar (2016/2017-2026/2027)".

MFN cp