Avanza el blanqueo permanente: una platea empresaria que incitó a Milei con aplausos disonantes

“Lo barrani funciona”, parafraseó a la serie El Eternauta el referente de un grupo de empresarios sobre el “blanqueo permanente” en el que avanza el Gobierno y que una parte del sector privado pide, bajo el argumento de que ya sucede de hecho. Esa platea escuchó y aplaudió en forma dispar al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, que fueron al Latam Economic Forum a ratificar que, con el plan para que los dólares no declarados circulen libres, a nadie le van a quedar los “dedos marcados”.

El jefe de Estado se guardó los detalles de la medida, pero dejó mensajes triunfalistas. “Metieron dólares abajo del colchón, porque había un conjunto de hijos de puta que les afanaron con el impuesto inflacionario. Esos que llevaron los dólares al colchón no son delincuentes. Van a poder sacar los dólares sin dejar los dedos marcados”, lanzó efusivo y fue el momento de mayor aprobación entre el público. En el resto del discurso, los aplausos surgieron de una parte concentrada del auditorio y, los más generales, con menos fuerza.

Milei fue además a dejar asentado que la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso fue una “operación de los amarillos”, en referencia al PRO y señaló que “no estaban los votos”. Entre los asistentes comparaban esa frase con las palabras del mandatario en el mismo evento del año anterior, cuando fue a defender el veto a la reforma jubilatoria. “Los inversores veían mayor gasto público con ese proyecto antes, ahora ven corrupción”, advirtió un empresario financiero.

"Con factura todo bien, pero sin declarar el origen"

El establishment, que pagó entre $100.000 y $120.000 para estar entre el público, esperaba una definición del jefe del Palacio de Hacienda sobre el “subblanqueo” que permitiría usar divisas no declaradas para el pago, sin tener que dar explicaciones sobre el origen de los fondos. Caputo no aportó más que sus últimas declaraciones: “Hay USD 200.000 millones en los colchones, entonces ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene?”.

Luis Caputo "Se terminó el modelo de la Argentina miserable, regalada en dólares"

Pero el anfitrión del evento, el titular de Research For Traders, Darío Epstein, le hizo una pregunta de imprevisto apenas terminó su disertación. "Los muchachos que tienen locales en Once me dicen que eso de los USD 100.000 sin recibo les funcionó siempre. ¿El año que viene vamos a poder cobrar en dólares directamente?", lo increpó en el escenario. "Si, pero con factura", respondió Caputo, sosteniendo los dos regalos que le había entregado: un termo para el mate y un libro sobre espiritualidad.

Caputo evitó dar nuevos detalles del plan para sacar a los dólares del colchón

En el hall del salón principal del Golden Center, la convocatoria mezcló a un centenar de empresarios extranjeros convocados por Epstein, referentes de firmas locales de perfil bajo y jóvenes, algunos pertenecientes a la militancia libertaria. La línea general fue de respaldo a la medida en medio de pausas para café y bandejeo de un catering kosher. “Con factura todo bien, pero sin declarar el origen”, fue la condición que pusieron los presentes en el evento.

"Blanqueo permanente" por decreto, a la legalidad de Milei

Fuentes con oficina en el Palacio de Hacienda aseguraron que a la medida le faltan los puntos finales del marco legal. Niegan que vaya a ser un nuevo “blanqueo” o una prórroga del régimen de regularización con el que recaudaron en 2024 unos USD 18.000 millones en efectivo. “Va a salir por decreto, decide Presidencia cuándo”, aseguró a PERFIL una fuente oficial que circuló por el complejo de Parque Norte, aunque aventuró que será la próxima semana. También explicó que las dudas sobre cuánto, cómo y qué pasará con las divisas no declaradas van a estar detalladas en la nueva regulación.

Acorralado por la crisis del blanqueo permanente, Luis Caputo esquivó a un círculo rojo sumido en la incertidumbre

El Gobierno descarta la vía legislativa, por los tiempos y un posible revés de la oposición. El concepto es el mismo que cuando tuvo que pasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el Congreso por la ley Guzmán y no lo hizo: dentro de los vericuetos legales, pero a la medida de la administración libertaria.

Los pronósticos más optimistas de la porción del empresariado presente auguraban una inyección de divisas “barrani” de no más de USD 10.000 millones, al considerar que debería haber “algún incentivo”, como puede ser la quita del impuesto a los créditos y débitos; y que Milei también dijo que los impuestos continuarán pagándose en pesos. Esta definición se trata de una exigencia que el FMI dejó explicitada en la letra chica del reciente acuerdo con Argentina, un sistema parecido al que se aplica en Paraguay y Uruguay.

La previa del anuncio de un nuevo Papa

Poco se cuestionó el esquema cambiario que cumple ya casi cuatro semanas y que desde entonces sostuvo el tipo de cambio más cerca del piso de la banda que del techo, pero que aún no da señales de eliminar la limitación que afecta de lleno a las empresas: la restricción cruzada. Tema que sí apareció el día anterior en el almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), otro mitín del círculo rojo pero más heterogéneo, al que Caputo estaba invitado y decidió pegar el faltazo y enviar en su lugar a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Apenas terminó de hablar Milei, la platea comenzó a desconcentrarse. Entre el público, estaba un sonriente secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, que mientras caminaba a la puerta principal para salir, hablaba por teléfono. Se enteraba en esos instantes que en el Vaticano había fumata blanca y en cuestión de horas se conocería el nombre del nuevo Papa, León XIV.



