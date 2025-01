Tras el escándalo por el aumento de las dietas de los senadores, que fue congelado hasta marzo, la vicepresidenta Victoria Villarruel se quejó de su salario, señalando que gana “dos chirolas” y mucho menos que otros funcionarios de alto rango. Además, disparó contra el discurso libertario al asegurar que “los impuestos aumentan”, por lo que “no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”.

Villarruel compartió en redes sociales el decreto que congela las dietas de los senadores hasta el 31 marzo, luego de las críticas por el gran incremento salarial, y aprovechó para interactuar con sus seguidores en los comentarios. Allí, expresó un descontento con su salario como vicepresidenta de Javier Milei y volvió a marcar su distancia -cada vez más pronunciada- con el presidente y su entorno.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, se quejó en una de las réplicas. La titular del Senado percibe cada mes alrededor de $3.764.821 sin descuentos, debido al decreto que Milei firmó en marzo del año pasado para que su sueldo y el de la vice no se movieran.

En medio de las críticas, Victoria Villarruel prorrogó el congelamiento de las dietas de los senadores

Luego de evitar que el salario de los legisladores de la Cámara alta llegara a los $9,5 millones, Villarruel aseguró que, si fuera por ella, congelaría sus sueldos por todo el 2025. “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, sostuvo.

En este sentido, la número dos de esta administración también abordó el tema de los aumentos de precios para cuestionar el valor de su sueldo. De esta manera, contrastó con el discurso del Gobierno libertario, que asegura haber controlado la inflación y la macroeconomía, y sostuvo: “Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”.

Villarruel contra todos: “Les mienten en la cara"

En otro momento, la vicepresidenta cruzó a una seguidora que le cuestionó no haber firmado el decreto antes y deslizó que ganaba como los legisladores. "Yo no cobro eso. Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel. Así que te equivocaste en el reclamo. Escribile a los senadores o a los diputados", apuntó.

Y enfatizó: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.

“Garrapata y sanguijuela”: Lemoine insiste en insultar a Villarruel, que ejerce el "budismo libertario"

De esta manera, aprovechó para arremeter contra el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien es uno de los dirigentes libertarios más cercanos a Karina Milei. “Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, sostuvo.

Además, Villarruel cuestionó a quienes le reclaman "sin saber cómo funcionan las instituciones" y deslizó otra vez que el Gobierno engaña a los ciudadanos. "Les mienten en la cara y no se dan cuenta cómo es esto. Por esa razón contesto estos mensajes antes de dormir porque así no hay país que cambie. Los ciudadanos deben saber y si no saben estudiar o preguntar. Pero no venir a hacerse los picantes sin saber cómo es esto", se quejó.

Por otra parte, en medio de la creciente tensión con Milei, la titular del Senado defendió al Congreso, argumentando que su cierre equivaldría a un golpe a la democracia. “Algo es claro: sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertimos en una dictadura, que es lo primero que hacen las tiranías: cerrar el Congreso. Así que ojo, porque eso no es democracia”.

RV / Gi