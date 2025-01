Villarruel enfrentó a Milei por su sueldo y el Presidente la acusó de “casta desconectada de la realidad”

No hay tregua posible. Aunque avanzó en el congelamiento de los sueldos de los senadores en medio de la disputa que abrió la Casa Rosada, Victoria Villarruel decidió salir con todo. Se quejó de cobrar poco y de no ganar un sueldo digno; de los aumentos de las prepagas e impuestos, y de la suba de los salarios que autorizó Martín Menem, y hasta advirtió sobre la posibilidad de que Argentina se conviera en una dictadura al no respetar los distintos poderes del Estado. Pero estaba claro: Javier Milei no se la dejaría pasar y no tardó en contestarle.

La vicepresidenta suele responder los comentarios de distintos usuarios que la siguen en las redes sociales para marcar diferencias con el propio gobierno que integra. Y este fin de semana no fue la excepción. Cuando parecía que la polémica por los aumentos de sueldos a los senadores (pasarían a cobrar $ 9,5 millones) quedaba atrás con la firma de un decreto que sigue congelando los salarios hasta el 31 de marzo, fue la misma Villarruel la que decidió volver a encender la polémica.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno de mi función”, lanzó. La crítica apunta directamente contra el Presidente, quien, en marzo del año pasado, firmó un decreto para que sus sueldos no tuvieran aumentos. Según detalló ella misma, cobra $ 3.764.821 sin descuentos.

Sobre la dieta de los senadores, aseguró: “Si de mí dependiera, lo tendrían congelado por todo el año. Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año”. A lo que agregó una polémica frase: “En breve me pagan dos chirolas, y soy vice”.

Y no solo eso, sino que también aprovechó para marcar que, pese al índice de inflación a la baja, la principal bandera del gobierno libertario, los sueldos, no dan abasto con la suba de precios. “Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”.

La respuesta del Presidente no se hizo esperar y este sábado habló en Radio Mitre con toda la intención de contestarle a su vicepresidenta, a quien ya considera afuera del Gobierno. “Es una pena que haya dicho algo así, fue una frase extremadamente desafortunada”.

El Presidente siguió contra su vice: “La casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos y en el Senado son sueldos que están en torno a los $ 10 millones, es gente desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive”.

La vicepresidenta y titular del Senado finalmente, el último jueves del año 2024, prorrogó el congelamiento de las dietas de los legisladores que venció el pasado 31 de diciembre. Lo hizo a través de un decreto luego de recibir el visto bueno del bloque libertario y el resto de los dialoguistas.“Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, dijo Villarruel en su cuenta de X, luego de evitar poner el gancho durante varias semanas para no volver a tensionar la relación con los aliados.

Pero la vicepresidenta también aprovechó las redes sociales para advertir sobre el posible avance de un gobierno autoritario: “Sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertiremos en una dictadura, qué es lo primero que hacen las tiranías, cerrar el Congreso, así que ojo porque eso no es democracia”.

Entre los dardos que lanzó este fin de semana, Villarruel también apuntó contra Martín Menem, a quien Javier y Karina Milei sostienen y muestran como ejemplo de austeridad por anunciar días atrás que la Cámara de Diputados le devolverá al Ministerio de Economía $ 7 mil millones del presupuesto que este año no gastó.

“Martín aumentó un 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, arremetió.

Sueldos brutos

Presidente: $ 4 millones

Vice: $ 3,7 millones

Ministros: $ 3,5 millones

Senadores: $ 4,9 millones

Diputados: $ 4,1 millones

*Si se les suman gastos de representación y desarraigo, los diputados pasan a cobrar en bruto $ 6 millones y los senadores, $ 7,8 millones.