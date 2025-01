La vicepresidenta Victoria Villarruel sabe de memoria que, con varias de las voces más radicales del universo libertario sindicándola a diario como "enemiga", cada palabra que diga en redes "podrá ser usada en su contra". Y en ese cuadro, luego de las ondas de amor y paz que ensayó al final de 2024, esa respuesta de redes de este fin de semana "en breve gano menos de dos chirolas y soy vice" la dejó otra vez en terreno resbaladizo. En un marco de ajuste impiadoso, hasta brutal en algunos sectores, la queja del "sueldo congelado hace un año" estrenó los pasos en falso modelo 2025, irritó de nuevo al presidente Javier Milei, que la tildó de casta y las esquirlas del tema todavía no terminaron de caer.

A tal punto llega la cuestión que, luego de esa incendiaria respuesta del presidente Javier Milei en una nota en Radio Mitre con Gabriel Anello, al anochecer del sábado hasta Juan Grabois, número puesto de cualquier podio de dirigentes del peronismo o izquierda detestados por los libertarios, se metió en el debate para atacar a la vice, llegando a ironizar "renuncia videlina"...

"¡Dejá de llorar y renunciá Videlina! No te quiere nadie. Algo vas a conseguir en el sector privado, y capaz que pagan tres chirolas: modelo de una fábrica de botas, abogada de genocidas. Aprovechá que por ahora hay mercado para la apología del terrorismo de estado. Hasta podrías hacer algo útil como panelista de los chimentos que escuchaste antes que te echen de la secta terraplanista de Milei", tuiteó el dirigente de la CTEP en su cuenta de X, generando con su posteo casi 120 mil vistas y centenares de respuestas, entre las que se destacó la de la diputada Lilia Lemoine, infaltable en cuanto 'Congreso' de insultos a la vice se haga.

El mensaje de Lemoine a Grabois tuvo un estilo particular: "No me obligues a darte like, lpmqtrmp!", señaló. Los signos de admiración en esa delicada suma final de consonantes le agregó 'expresión' al mensaje, que Lemoine puede agregar al que ya había dedicado a Villarruel más temprano, diciéndole "garrapata", "sanguijuela" y la acusó de "creer que Milei ganó por ella". En esos balances que se hacen de 2024, los insultos de la rubia cosplayer libertaria a la vice de su propio espacio llenarían, seguramente, varios capítulos en el rubro 'fuego amigo'.

El saldo final de la aventura de Grabois en X, divirtiéndose con la interna libertaria, fueron unas cuantas respuestas con parecido "tono de consonantes" al de Lemoine. Votantes o seguidores libertarios le recordaban grises episodios de arquitectura, poco felices o en trámites judiciales, otros repudiaban su presencia en una "cuestión doméstica" de LLA, y en esta historia, la de atacar a Villaruel, solo queda decir "continuará...".

HB