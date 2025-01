El presidente Javier Milei volvió a cuestionar duramente a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, este sábado en declaraciones radiales. Fue luego de que la titular del Senado asegurara que cobra "dos chirolas", en referencia a su sueldo en la Cámara alta. También deslizó cuestionamientos al exmandatario Mauricio Macri, al referirse a dirigentes que "están del lado de la libertad" y "después les agarra el republicanismo noño". En otro orden, se refirió a la visita del dirigente venezolano Edmundo González Urrutia, a quien el Gobierno Nacional considera legítimo presidente del país caribeño.

La polémica por los sueldos que cobran los senadores volvió a ser un tema de disputa entre el Presidente y la Vice, que en el 2024 desmejoraron notablemente su relación hasta, incluso, la ruptura del vínculo personal y profesional.

Este sábado, Villarruel se quejó de cobrar un sueldo bajo. El jefe de Estado la cuestionó: “El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000", destacó.

Victoria Villarruel se quejó por su sueldo y los aumentos de precios: “No alcanza a nadie que viva con honestidad”

Victoria Villarruel

"Me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, en el Senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Fue una frase muy muy desafortunada”, disparó, sin tapujos, en diálogo con La Previa en Radio Mitre.

Para Milei, "es una pena" lo dicho por la titular del Senado. Luego develó: "Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía (frenar la nueva suba de dietas) y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo".

La indirecta a Mauricio Macri

"Estábamos a nada del precipicio castrochavista y eso debería llevar a la reflexión a los que supuestamente están en contra del kirchnerismo y del lado de la libertad, pero de repente les agarra una especie de republicanismo ñoño, propio de adolescentes", sostuvo Milei, sin mencionar a quien durante 2024 fue su principal aliado legislativo.

Saludo entre Milei y Macri, durante la asunción del libertario

Mauricio Macri le había pedido a Milei a fines de diciembre ser "absolutamente transparente con el electorado" y "ante todo, cuidar la República", luego de que el Presidente llamara al titular del PRO a ir "juntos a todos lados" o "separados".

Qué dijo Milei sobre la visita de González Urrutia

"Hemos sido el primer país en enfrentar a la dictadura 'castrochavista', los primeros en reconocer el triunfo de González Urrutia y quienes más activamente trabajamos en el reconocimiento internacional. Estamos dispuestos a colaborar con asistencia técnica", sostuvo el Presidente, en relación con la toma de posesión que el líder venezolano piensa realizar el próximo 10 de enero, desconociendo la victoria de Nicolás Maduro, a quien acusa de fraude electoral.

"Nos han secuestrado a un argentino que además es un miembro de las fuerzas. Esperamos que Nahuel sea liberado en algún momento. Pero Edmundo antes tiene que llegar al poder", sostuvo sobre el caso de Nahuel Gallo.

El encuentro entre Javier Milei y Edmundo Gonzalez Urrutia

"Desde mi punto de vista, Trump tiene una posición fuerte en contra de las dictaduras", respondió el libertario, consultado sobre cuál será la postura del mandatario entrante sobre Venezuela.

"En algún momento va a tener que caer por el propio desastre que han causado", indicó sobre Nicolás Maduro. Además, agregó que González Urrutia le obsequió las actas que demuestran su triunfo y el fraude del sucesor de Hugo Chávez.

La posible candidatura de Karina Milei y la polémica por la custodia de Fabiola Yañez

El Presidente se refirió también a una posible candidatura en las elecciones legislativas de este año por parte de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y planteó que prefiere que esté cerca suyo para cuidarlo.

"Si se va al parlamento deja de estar al lado mío. Le abrimos un flanco a los traidores", manifestó.

En otro orden, habló de la polémica por la custodia de la exprimera dama Fabiola Yañez en Madrid, España, que explotó en año nuevo luego de que fuera vista en un costoso restaurante celebrando el año nuevo. “Cuando tomamos consciencia de que evidentemente era un despropósito, que no estaba en riesgo para ameritar que gastemos medio millón de dólares por año protegiéndola, no corresponde", indicó en Milei.

"Es más, hay un acuerdo con el gobierno de España, pero el señor Sánchez ha hecho oídos sordos a los reclamos de Bullrich para poner en funcionamiento los acuerdos para que la seguridad la cubriera el gobierno de España, como haríamos nosotros en el caso de un español que necesite lo mismo. Si el expresidente es tan amigo de Sánchez que consiga que se lo financie él. Si la señora Yañez quiere reclamar por seguridad que se venga a vivir a la argentina, pero no le gusta, le gusta vivir en la argentina con privilegios, no como un argentino sin privilegios. Y acá se terminaron los privilegios”, sostuvo.

