En momentos de tensión entre el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó este domingo a la titular del Senado por las quejas que hizo por su sueldo. Además, la acusó de no estar ordenada ni disciplinada "en decisiones estratégicas de Gobierno", a la vez que indicó que "quiere tener una agenda distinta".

Al respecto, la funcionaria consideró en diálogo con Radio Mitre que la disputa del binomio se trata de una "pelea política". “Milei es el Presidente, Villarruel, como vicepresidenta tiene que ir al Gabinete y llevar adelante las políticas del Gobierno en un lugar complicado para nosotros. Necesitábamos que empuje en el Senado para sacar las leyes que el país necesita. Que Milei haya perdido la posibilidad de tener una vicepresidenta que esté ordenada y que se discipline en decisiones estratégicas de Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante en el Senado”, lamentó.

Además, la criticó por sus dichos sobre su remuneración congelada: "Si la vicepresidenta dice ‘voy a congelar los sueldos a los Senadores’ y a los diez minutos dice ‘gano chirolas’, no lo está haciendo por convicción". "Todos vivimos con el sueldo del Estado y somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, compartiendo el fondo de la decisión del Gobierno, que es la austeridad total de sus empleados como ejemplo”, indicó.

En esta línea, remarcó la importancia de demostrar que no son “un sector privilegiado”, a la vez que acusó a la vice de querer tener “una agenda distinta a la del Presidente”. “No es un problema de Milei. El Presidente dijo muy claro hacia donde iba. El que no se adapta se va”, lanzó. Sin embargo, ante la consulta sobre si Villarruel debería efectivamente abandonar su cargo, respondió que “no”, porque “ella ha sido electa”.

“Los argentinos de trabajo se dan cuenta de esta importancia y apoyan fuertemente al cambio que se lleva adelante. Los que vivieron del Estado o fueron cómplices de ese modelo son los que ‘más la padecieron’; estaban viviendo como una sanguijuela a costa de otros argentinos”, consideró.

“Este cambio filosófico es tan profundo que ahora lo que va a venir va a ser todo mejor. Todavía falta, pero si uno piensa en todo lo que se hizo… La desburocratización, la baja de la inflación, de la pobreza en tiempo récord, todo fue positivo. En una reorganización de la sociedad”, añadió.

En otro pasaje de la entrevista, envió un mensaje al PRO, en medio de los tironeos entre el partido amarillo y La Libertad Avanza. En ese sentido, sostuvo que el partido de Mauricio Macri se tiene que decidir entre si es "oficialismo o es oposición" de cara a este año electoral. Además, sobre un posible acuerdo entre ambos espacios, aseguró que las alianzas serán "con todos los que quieran apoyar el cambio".

En el inicio del año, la funcionaria de Javier Milei eligió lo hecho en 2024 y marcó las diferencias entre la actual y la gestión del expresidente entre 2015 y 2019. "No quiero tener un debate con Macri, pero es la primera vez que un gobierno va al hueso", remarcó la titular de Seguridad.

Al respecto, sostuvo que la "Argentina no podía salir de otra manera, no era gradual, era por shock". "Se hizo una corrección muy de fondo en relación a cómo se construye y se organiza una sociedad para que no sea una riqueza de que unos le sacan a otros", expresó.

"Hay un reacomodamiento rápido a esta realidad, aunque cuesta. Hay muchos lugares en donde el cambio llega tarde; las cosas se hacen y los actores que antes resistían esos cambios ahora lo aceptan. Hay una necesidad de entender que todos se tienen que reacomodar a una Argentina que ya no puede ser así", ponderó.

