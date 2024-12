El bloque de senadores del Frente PRO, que preside Luis Juez, debía reunirse este martes 3 de diciembre a las 11 con el presidente Javier Milei. Sin embargo, el encuentro se suspendió sorpresivamente. “Se va a hacer más adelante”, se atajó Juez en Radio La Red.

¿Fue Mauricio Macri, desde Europa, quien pidió suspenderla? El jefe del bloque de senadores amarillos no lo respondió. Y, dada su excelente relación personal y política con el presidente libertario, salió por la tangente. No es para menos: Juez viene de recibir un llamado del presidente contándole, desde el exterior, sobre nuevos tratamientos para niños con parálisis cerebral, como tiene su hija Milagros.

Pero detrás de esa suspensión subyace un tema más estructural: la distancia entre La Libertad Avanza y el PRO en cuanto a la agenda parlamentaria y, sobre todo, intereses cruzados en materia electoral.

La tensión se viene viendo hace meses ya. En privado, Mauricio Macri viene quejándose por la falta de integración y poco diálogo concreto para la toma de decisiones. Hay diálogo, sí, dice en privado, pero no se materializa en temas concretos.

Además, observa que en Casa Rosada no hay intenciones de ir a un acuerdo concreto electoral para el año que viene. Se lo viene diciendo Jorge Macri, su primo y jefe de Gobierno, luego de analizar distintos movimientos de Karina Milei en la Ciudad, donde cada vez que puede se diferencia y hasta no le vota leyes al PRO.

En ese marco, la suspensión de la reunión se dio justo después de la caída, la semana pasada, del proyecto de Ficha Limpia. Por segunda ocasión consecutiva – ya se había caído por apenas un diputado – semanas atrás. Pero esta vez tuvo mayor repercusión ya que ocho legisladores libertarios y tres amarillos.

En estas horas se abrió un debate interno en el PRO sobre qué hacer: seguir defendiendo iniciativas y, sobre todo, vetos de la Casa Rosada o comenzar a tensionar la relación con el oficialismo en la Cámara Baja, donde la bancada que preside Cristian Ritondo es clave para La Libertad Avanza.

En el macrismo creen que ya no hay espacio para “seguir jugando gratis”, según grafica uno de los diputados clave. “Les votamos todo y cuando nosotros tenemos un proyecto propio hacen esto”, se queja. Eso sí: ya hay voces que se quejan de la falta de cálculo, otra vez, de Silvia Lospennato. Quien escenificó sus clásicos discursos para redes sociales pero que, otra vez, no contó bien presencias y ausencias. O no lo sabía.

Para Marcelo Longobardi, las amenazas a Patricia Bullrich son "una cortina de humo" para tapar Ficha Limpia

“Le pasó en Bienes Personales y nos comimos un impuestazo de Alberto (Fernández) años atrás, la sesión anterior de Ficha Limpia tampoco contó bien y ahora se queja porque otra vez no tenía buena información sobre sus colegas”, le dispara uno de sus colegas de banca que la vio cambiar del larretismo ortodoxo, al macrismo, pasando por el vidalismo, el ritondismo y, antes una cercanía total a Emilio Monzó. Una calesita amarilla.

Con todo, Ritondo no cortó nunca los chats de Whatsapp con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y hace meses que logró construir una mejor relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Llegó a decir en TN que se estaban “poniendo de novios” el PRO y LLA. Un noviazgo que, por ahora, quedó en stand by.

